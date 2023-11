La PlayStation 5 perd 120 euros pour le Black Friday, et il n’y en aura pas pour tout le monde

Le Black Friday est une période propice aux bonnes affaires, et cette offre Carrefour sur la PlayStation 5 en est l’illustration parfaite. Avec 120 euros de réduction et un prix qui tombe à 429 euros, pas besoin d’y réfléchir à deux fois.

Vous cherchez une PlayStation 5 depuis longtemps, mais les ruptures de stock successives et le prix toujours aussi élevé de la console ne vous ont pas encore permis d’assouvir votre désir ? Les choses ne devraient pas tarder à changer. Pour célébrer l’édition 2023 du Black Friday, Carrefour se fend d’une offre inédite sur la dernière console de Sony.

À partir du 17 novembre, le modèle avec lecteur de Blu-Ray baisse de prix. L’occasion de faire descendre la facture à 429 euros, un prix rarement atteint (voire jamais) pour cette console, et une occasion à ne surtout pas laisser passer. Et si la PS5 vous laisse de marbre, n’hésitez pas à aller jeter un œil aux autres offres proposées par Carrefour pendant le Black Friday.

PlayStation 5 à 429 euros : la très belle offre de Carrefour pour le Black Friday 2023

Est-il vraiment nécessaire de présenter la dernière née de Sony ? Rapide, puissante, dotée d’une expérience utilisateur particulièrement travaillée, elle bénéficie aussi d’une ludothèque fournie comportant quelques jolies exclusivités comme God of War Ragnarok, Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Returnal. Une console qui avait d’ailleurs convaincu la rédaction de Frandroid au moment de sa sortie, puisqu’elle avait hérité d’un très bon 8/10.

Pour le Black Friday, Carrefour a décidé de frapper un grand coup. La PlayStation 5 Standard (châssis C, lecteur de Blu-Ray) voit en effet son prix baisser de 120 euros entre le 17 et le 30 novembre. Une réduction importante qui permet de faire passer la facture de 549 à 429 euros. La console est bien évidemment vendue sans jeu, mais à ce prix-là, difficile de faire la fine bouche.

iPhone 13, PC portable HP, TV LG 4K : découvrez les meilleures offres du Black Friday de Carrefour

L’iPhone 13 à 599,99 €

S’il accuse deux générations de retard, l’iPhone 13 reste malgré tout un excellent smartphone, surtout vu son prix actuel. Doté d’un design impeccable de sobriété (Apple oblige), il se démarque surtout par une fiche technique particulièrement efficace. Écran OLED d’excellente facture, puce A15 Bionic qui tient la route quelle que soit la situation : l’iPhone 13 ne vous fera pas défaut.

Autre point fort de ce modèle, son autonomie avec un gain d’environ deux heures par rapport à la génération précédente. Côté photo enfin, l’iPhone 13 s’en tire avec les honneurs et offre des performances honorables dans la plupart des circonstances. Un joli 9/10 pour Frandroid qui l’avait testé à l’époque. Pour le Black Friday, Carrefour vous propose de découvrir ce smartphone à 749 euros, avec 150 euros crédité sur votre carte Carrefour.

Le PC portable HP 15 pouces à 399,99 €

Si vous cherchez un laptop capable de vous accompagner au quotidien pour travailler ou vous divertir, cet ordinateur HP de 15,6 pouces pourrait vous intéresser. Sobre et élégant, ce PC embarque un processeur MAD Ryzen 5 7520U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une fiche technique sobre, mais efficace pour tout ce qui touche à la bureautique et au divertissement léger (visionnage de vidéo, jeu modeste).

Ajoutez à cela une webcam 720p, une palanquée de ports (HDMI, USB et USB-C), la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, et vous obtenez une machine solide, complète et assez polyvalente. Dernier atout, son prix, puisque que Carrefour applique en ce moment une réduction immédiate de 150 euros qui fait tomber son prix à 399,99 euros.

Les autres bonnes affaires de Carrefour

Les réductions sur les produits tech sont nombreuses chez Carrefour. Vous pourrez aussi trouver quelques autres offres particulièrement intéressantes :

Ces offres sont valables jusqu’au 26 novembre prochain et tous les produits sont éligibles à la livraison à domicile ainsi qu’au Drive sur le site de Carrefour.