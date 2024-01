La voiture électrique Afeela de Sony est entrée sur la scène du CES grâce à une manette PS5

Vous trouvez le titre étrange ? En fait, Sony et Honda n'ont pas fourni d'informations réellement nouvelles concernant leur voiture électrique Afeela. Au CES 2024, c'était surtout l'occasion d'entretenir la hype autour de cette future berline 100 % électrique.

Au CES 2024, Sony a remis sous les projecteurs sa voiture électrique Afeela pendant sa conférence (que vous pouvez visionner à la 34ᵉ minute), elle avait déjà capté l’attention l’année précédente. Née d’une collaboration entre Sony et Honda, l’Afeela, autrefois concept, se concrétise pour une mise sur le marché prévue en 2026.

En fait, cela fait trois ans que la première idée de Sony a été révélée, c’était le concept Vision-S en 2020. À l’époque, on prédisait que personne ne pourrait acheter cette berline.

Pour aller plus loin

Voici la voiture électrique de Sony, elle se nomme Afeela

Plus proche de la version finale

Cette année, les nouveautés étaient minces. L’Afeela, peaufinée, se rapproche de sa version définitive. On le voit, par exemple, aux phares avant, à comparer avec la voiture de l’année dernière. Elle a fait une entrée sur scène pilotée à distance par Yasuhide Mizuno, PDG de Sony Honda Mobility Inc. avec une manette de PS5. Une démonstration plus spectaculaire que pratique, puisqu’on ne pourra évidemment pas le faire en vrai.

Puis, Sony a parlé de l’IA et des chatbots, des sujets plutôt dans l’air du temps. Ils ont évoqué l’infodivertissement à bord, avec des démos montrant Fortnite sur les écrans de la voiture. Il semble que Sony mise pas mal sur le logiciel de l’Afeela, la décrivant comme un « terrain de jeu numérique ».

Ils ont même montré un jeu où vous êtes aux commandes d’un véhicule dans un monde virtuel, pourchassant des monstres façon Godzilla pour gagner des points.

Juste pour vous remettre dans le contexte, l’Afeela est une berline entièrement électrique, plutôt grande, conçue principalement pour le marché américain. Cette voiture, née de la collaboration entre Sony et Honda, est équipée de 45 capteurs, incluant de multiples caméras à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’un LiDaR bien en évidence sur le toit.

À l’intérieur, on trouve un écran imposant qui couvre une bonne partie du tableau de bord avant. Sony envisage de l’utiliser pour diffuser des films, de la musique et même des jeux. Ces infos, on les connaît déjà depuis 2023.

Quand la voiture électrique de Sony et Honda débarquera enfin, ça fera sept CES de suite qu’on en entend parler. C’est un gros changement pour Sony. Jusqu’à présent, ils ont bien géré le truc, en prenant leur temps pour bien faire les choses. C’est cool de voir une boîte ne pas se précipiter sur un projet aussi grand. Mais bon, le plus dur reste à faire pour eux. On se demande un peu comment ça va tourner pour cette voiture…