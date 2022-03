Tesla augmente encore le prix de ses Superchargeurs en France

Nouvelle augmentation du prix des chargeurs rapides du constructeur américain aujourd'hui, qui rendent encore le coût des longs voyages en voiture électrique plus onéreux. En plus de cela, les délais s'allongent à nouveaux pour obtenir une Tesla Model 3. Faisons le point.

Une fois n’est malheureusement pas coutume, une nouvelle hausse brutale des prix des Superchargeurs en France a eu lieu pendant la nuit dernière, et elle est assez conséquente. Cela fait la deuxième fois en trois mois que les prix augmentent significativement.

Un coût toujours plus élevé pour les longs trajets

Du jour au lendemain, Tesla a augmenté les tarifs de Supercharge en France de 15 %, faisant passer la moyenne nationale de 0,40 euro par kilowattheure à 0,46 euro. Si cela ne vous dit rien, en estimant une consommation moyenne sur autoroute à 20 kilowattheures aux 100 kilomètres, cela revient à 9,2 euros les 100 kilomètres, si vous possédez une Tesla.

En effet, avec les Superchargeurs ouverts aux véhicules des autres marques, le prix grimpe à 0,69 euro le kilowattheure sur certains sites, portant le coût aux 100 kilomètres à 14 euros environ sur autoroute. Bien entendu, il est possible de souscrire à un abonnement mensuel pour abaisser le prix, et profiter du même prix que les véhicules Tesla, mais il vous en coûtera 12,99 euros par mois.

Dans tous les cas, cela suit la dynamique récente de Tesla qui va sans doute transformer son réseau en une source de profit à moyen terme, raison pour laquelle de plus en plus de stations sont ouvertes aux véhicules tiers, et l’augmentation des tarifs n’est probablement pas terminée.

Fort heureusement, comme nous le rappelions dans notre dossier dédié, les coûts moyennés sur l’année restent corrects pour un véhicule électrique si les longs trajets sont peu fréquents.

Des délais qui s’allongent pour une Tesla Model 3

L’augmentation des tarifs des Superchargeurs a suivi une augmentation des tarifs de la Tesla Model 3 Propulsion dont nous vous avions parlé ici, et depuis, les délais pour se faire livrer du modèle d’entrée de gamme ont bondi, et il n’y a désormais plus de garantie de se voir prendre possession du véhicule avant l’année prochaine, en 2023.

Tout cela arrive à une période où l’accès aux matières premières devient plus onéreux et plus compliqué, et où la pénurie de composants n’est pas terminée, ce qui pousse sans doute Tesla a tirer les prix vers le haut, de l’électricité jusqu’au véhicule final.

