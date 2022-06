Le meilleur moyen de tester une Tesla ? Carrefour les loue à des tarifs imbattables

Carrefour a acheté 6 500 voitures Tesla, des Model 3 et des Model Y, que vous pourrez louer dès le 16 juin. Les tarifs sont très compétitifs, de quoi faire plaisir à celles et ceux qui veulent tenter l'expérience Tesla.

Il est compliqué d’acheter une voiture électrique en 2022, encore plus une Tesla. La marque américaine affiche des longs délais, parfois plus d’un an, qui s’allongent au fur et à mesure. La cause de ces contretemps et ces attentes, c’est évidemment le contexte global qui entraîne des pénuries et des augmentations de prix. Si vous êtes pressés, ou simplement pour tester, Carrefour vient de lancer une offre de location de Tesla.

Carrefour Location va ajouter à son catalogue des Model 3 et Model Y. Vous pourrez les retrouver dès le 16 juin dans une trentaine de Carrefour Location, et plus de 80 lieux de location en septembre.

Pour ce lancement, Carrefour propose une offre bradée : jusqu’à la fin du mois de juillet, la première journée est facturée à 59 euros, puis les suivantes entre 119 et 149 euros en fonction du modèle et de la période (jour, semaine ou week-end). Ce que l’on peut habituellement voir chez Avis, Hertz ou Europcar, c’est environ 200 euros pour une journée de location.

6500 véhicules en stock

Au total, Carrefour a acheté 6 500 voitures Tesla, vous pourrez les retrouver à L’Haÿ-les-Roses, Rambouillet ou Pontault-Combault en Ile-de-France. Il y a d’autres lieux en France, dont Ecully (Auvergne-Rhône-Alpes), Uzès et Perpignan (Occitanie), Lormont et Mérignac (Nouvelle Aquitaine) ainsi qu’Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Carrefour vise un taux de 80 % d’utilisation, cette nouvelle offre s’adresse à un public soucieux de faire quelques économies de carburant, mais c’est aussi une location dite de plaisir. Le géant français de la distribution ne s’en cache pas, ils espèrent aussi permettre à celles et ceux qui ont commandé une Tesla de patienter en louant une Tesla chez Carrefour.

