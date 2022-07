Tesla va mettre à jour ses voitures pour mieux lutter contre la canicule

La protection anti-surchauffe de l'habitacle de Tesla devrait s'améliorer dans les prochaines semaines si l'on en croit Elon Musk. Revenons en détail sur cette fonctionnalité et sur ce qui va changer sous peu.

Avec des records de chaleurs qui tombent en ce moment dans de nombreuses villes du monde, et particulièrement en France, la protection anti-surchauffe de l’habitacle des véhicules Tesla est bienvenue. Et si l’on se fie au PDG de la marque, cette fonctionnalité devrait s’améliorer via une mise à jour à distance.

Une fonctionnalité pratique, mais pas totalement

Le manuel d’une Tesla Model 3 ou Tesla Model Y précise la manière dont fonctionne l’anti-surchauffe de l’habitacle :

Le système de climatisation peut réduire la température de l’habitacle dans les conditions de chaleur extrême pendant une période de douze heures maximum une fois que vous avez quitté votre Model 3. Appuyez sur Contrôles > Sécurité > Anti-surchauffe habitacle et sélectionnez : Arrêt : désactiver la protection Anti-surchauffe habitacle.

: désactiver la protection Anti-surchauffe habitacle. Sans A/C : seule la ventilation se met en marche lorsque la température de l’habitacle dépasse 40 °C. Cette option consomme moins d’énergie, mais la température de l’habitacle peut dépasser 40 °C.

: seule la ventilation se met en marche lorsque la température de l’habitacle dépasse 40 °C. Cette option consomme moins d’énergie, mais la température de l’habitacle peut dépasser 40 °C. Marche : la climatisation se met en marche lorsque la température de l’habitacle dépasse 40 °C. La fonctionnalité Anti-surchauffe habitacle fonctionne durant 12 heures après que vous avez quitté votre Model 3, ou jusqu’à ce que l’état de charge de la batterie chute en dessous de 20 %, à la première de ces échéances.

Pas de climatisation si l’alarme est activée

Ce qui n’est pas précisé, c’est que la présence d’un capteur anti-intrusion — qui correspond à une alarme volumétrique — sur les modèles européens, lorsque le fameux mode Sentinelle est activé, l’anti-surchauffe de l’habitacle ne peut pas se mettre en marche. En effet, le lancement de la ventilation pourrait déclencher l’alarme du mode Sentinelle, et Tesla a donc préféré empêcher cela d’arriver.

Ce qui reste incompréhensible, c’est qu’il est possible, via l’application mobile de déclencher la climatisation à distance, même en ayant le mode Sentinelle actif. Ainsi, cela prouve bien que les deux peuvent cohabiter.

Une mise à jour pour améliorer la fonctionnalité

Quoi qu’il en soit, si la température de déclenchement du mode anti-surchauffe est pour le moment fixée à 40 degrés Celsius, Elon Musk a annoncé qu’elle serait réglable au gré de chacun dans la prochaine mise à jour du logiciel embarqué des véhicules de la marque américaine. Il est vrai que selon les préférences de chacun et les conditions où le véhicule est stocké, il pourrait être opportun d’ajuster à la baisse ou à la hausse ce seuil de déclenchement. De quoi affronter plus sereinement l’épisode caniculaire qui approche.

