Tesla dégaine un programme de fidélité très avantageux… mais réservé à un seul marché

En Chine, Tesla vient de lancer une offre de fidélité pour les propriétaires qui décident d’acheter une nouvelle Tesla en faisant reprendre leur ancienne. Un geste inédit, alors que le programme de parrainage a tiré sa révérence depuis longtemps.

Le programme de parrainage de Tesla a disparu depuis environ un an, et les petits cadeaux du constructeur à ses fidèles clients avec. Mais en Chine, Tesla lance un nouveau programme de fidélité, censé récompenser ceux qui achètent un nouveau véhicule de la marque.

De la Supercharge gratuite, mais pas que

L’ancien programme de parrainage de Tesla s’est arrêté alors qu’il n’offrait plus que quelques Supercharges gratuites (autour de 350 kWh pour le filleul et le parrain, soit 175 euros de Supercharge à chacun au tarif actuel), là où à son apogée, il a permis à certains de se voir offrir des véhicules complets – notamment des Tesla Roadster 2.0, toujours en attente d’être produits.

Depuis la fin de l’année 2021, plus aucun cadeau n’est fait aux clients Tesla qui incitent des proches à passer commande, le constructeur n’ayant plus vraiment besoin de bouche à oreille pour remplir son carnet de commandes. C’est pourquoi il est assez surprenant d’apprendre qu’en Chine, la firme d’Elon Musk semble aller à la pêche aux clients fidèles.

En effet, pour les possesseurs de Tesla qui feraient reprendre leur véhicule par le constructeur et qui en achèteraient un nouveau (Model S, Model X, Model 3 ou Model Y), trois récompenses pourront leur être offertes selon les cas.

Une réduction de 50 % sur l’achat de la capacité de conduite entièrement autonome ; 15 000 kilomètres de Supercharge gratuite ; Un service de charge à domicile inclus (sans doute sous la forme de l’installation d’un connecteur mural).

Pour bénéficier de la réduction sur la capacité de conduite entièrement autonome (option vendue 7 500 euros en France), il faut toutefois que le véhicule repris par Tesla ait déjà l’option idoine, ou à minima l’Autopilot amélioré (3 800 euros en France).

Pour aller plus loin

Pourquoi le prix des voitures d’occasion explose ? L’exemple de Tesla

Pour le moment, cette incitation à l’achat est réservée à l’empire du Milieu, et ni l’Amérique du Nord ni l’Europe ne sont concernées. Nous n’avons pas d’information indiquant que ce programme pourrait être disponible pour la France, malheureusement. Notons que Tesla ne propose habituellement aucune ristourne, et que les prix affichés sont non-négociables, contrairement à ce dont il était d’usage dans les concessions automobiles traditionnelles.

Cela arrive à un moment où la concurrence pour Tesla venant de Chine est de plus en plus importante, avec des constructeurs que nous ne connaissons que trop peu en Europe, qui viennent prendre des parts de marché à la firme américaine. Avec une capacité de production de sa Gigafactory de Shanghai plus importante que jamais, nul doute que l’objectif de la firme d’Elon Musk est d’en vendre le plus possible localement, quitte à devoir rogner un peu sur ses marges et à proposer des incitations intéressantes aux clients fidèles.

