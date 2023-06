L’autonomie de la Tesla Model 3 pourrait bientôt augmenter grâce à cette nouvelle batterie

Tesla est actuellement en train de préparer le lancement de sa future Model 3 restylée, qui ne devrait plus tarder à voir le jour. Celle-ci serait notamment équipée d'une nouvelle batterie LFP de 66 kWh, qui sera fournie par le géant chinois CATL. Il faut donc s'attendre à une hausse de l'autonomie pour la berline électrique.

Cela fait un petit moment que la Tesla Model 3 est présente dans le catalogue de la marque, puisqu’elle fut lancée en 2017. Ce n’est cependant qu’en 2019 que la berline électrique arrive enfin sur le marché français. Le succès est immédiat, bien qu’elle s’est ensuite laissé dépasser par la Model Y, qui est devenue la voiture la plus vendue au monde au 1er trimestre 2023.

Une nouvelle batterie

Si la berline ne semble pas trop subir le passage du temps, l’heure du restylage se rapproche tout de même à grands pas. Elon Musk attendait le bon moment et ce dernier semble désormais être là, alors que le constructeur serait déjà en train de travailler au développement de cette nouvelle version. Un prototype aurait d’ailleurs été vu en avril dernier, nous permettant d’avoir un aperçu de son design.

Mais pour l’heure, la firme américaine n’a pas du tout communiqué de manière officielle sur cette nouvelle mouture. Cependant, de nouvelles informations viennent d’être dévoilées, par l’intermédiaire du site chinois IT Home. Ce dernier semble plutôt bien renseigné, puisqu’il explique que la prochaine mouture de la Tesla Model 3 Propulsion va faire évoluer sa fiche technique.

S’il n’évoque pas de montée en puissance pour le moment, le média explique que la berline va s’offrir une toute nouvelle batterie. Celle-ci sera fournie par le géant chinois CATL, qui commence à se développer en Europe avec ses usines. Elle adoptera la technologie LFP (lithium – fer – phosphate), réputée moins chère que la NCM (nickel – cobalt – manganèse) mais offrant une densité moindre. Ce qui est déjà le cas sur la Model 3 Propulsion actuelle.

Cette chimie séduit de nombreux constructeurs, dont Ford, mais également le groupe Stellantis. Quid de la capacité ? Et bien bonne nouvelle, celle-ci serait en légère hausse. Il ne faut en effet pas vous attendre à une augmentation radicale, puisqu’elle passerait de 60 à 66 kWh. Cela devrait avoir un impact positif sur l’autonomie, qui passerait de 556 à 610 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit environ 550 kilomètres sur notre cycle d’homologation WLTP européen.

La Tesla Model Y aussi concernée ?

Pour mémoire, l’actuelle Tesla Model 3 Propulsion affiche une autonomie de 510 kilomètres selon le cycle WLTP, à condition d’opter pour les jantes aéro de 18 pouces. Sinon, il faut se contenter de 491 kilomètres théoriques, puisque ce chiffre varie selon de nombreux paramètres. Ce que certains clients ont encore du mal à comprendre d’ailleurs.

Cette nouvelle batterie va apporter une petite amélioration, sans tout révolutionner pour autant. D’autant plus qu’elle risque d’être un peu plus lourde, et donc d’augmenter très légèrement la consommation. Mais la berline électrique, qui pourrait également profiter des cellules 4680 sur d’autres versions ne serait pas la seule à voir sa batterie augmenter.

Il se murmure également que sera le cas de la Tesla Model Y, qui s’offrira également un petit coup de jeune au cours de l’année prochaine. Sur le SUV électrique, produit à 5 000 exemplaires par semaine au sein de la Gigafactory de Berlin, la capacité grimperait à 72 kWh, contre 62 kWh actuellement si l’on en croit des rumeurs de l’année dernière. Cela devrait là encore profiter à l’autonomie, qui est aujourd’hui affichée à 455 kilomètres selon le cycle WLTP. Il est aussi possible que la Tesla Model Y Propulsion récupère cette nouvelle batterie de 66 kWh, pour passer son autonomie à 500 km.

Mais rappelons que depuis quelques semaines, les Tesla Model Y Propulsion produites à Berlin intègre une nouvelle batterie, fournie par le plus grand concurrent de Tesla : BYD. Cette nouvelle batterie n’augmente pas l’autonomie, mais réduit le temps de recharge, qui passe de 25 à 20 minutes sur l’exercice du 10 à 80 %.

Quand Tesla lancera-t-il la Model 3 restylée ?

Reste désormais à savoir quand la Model 3 restylée, aussi connue sous le nom de Highland sera enfin lancée. Pour l’heure, cela reste encore flou comme l’explique le thread Twitter de Teslascope. Ce dernier explique que certains employés de la marque parlent d‘une révélation dans un ou deux mois, d’autres évoquent une arrivée d’ici à la fin de l’année tandis que l’an prochain est aussi évoqué.

