Le prix de la Tesla Model Y fond comme neige au soleil : 35 610 euros en Belgique

Tesla poursuit son offensive et opère une incroyable baisse de prix sur sa Model Y en Belgique. Attention, car cette chute, qui dépasse les 11 000 euros selon les modèles ne concerne que les exemplaires déjà en stock en Belgique. De quoi tout de même faire mal à la concurrence, une fois de plus.

Si Tesla dominait l’an dernier le marché de la voiture automobile, la firme s’est désormais laissée dépasser par son rival chinois BYD. Une situation qui n’est cependant pas vraiment une surprise, puisque les experts avaient déjà annoncé que 2023 serait une année difficile pour le constructeur américain. Dont acte. Mais, ce dernier ne compte pas se laisser faire.

Une énorme remise

Tout n’est d’ailleurs pas si catastrophique que cela pour ce dernier, puisqu’il a tout de même battu son record de ventes par rapport à 2022 avec plus d’1,8 million de voitures écoulées. Mais, vous vous en doutez bien, c’est encore loin d’être suffisant pour la firme qui aimerait reprendre sa place de numéro 1 mondial de l’électrique. Et pour cela, il n’y a qu’une solution : vendre encore plus de voitures et dépasser à nouveau son concurrent venu de l’Empire du Milieu.

Pour cela, Tesla mise avant tout sur ses prix, qui ont tendance à fortement chuter au fil des années. On se rappelle de l’incroyable baisse opérée l’an dernier à la même époque, qui atteignait les 13 000 euros et permettait aux Model 3 et Model Y d’être éligibles au bonus écologique. Ce qui n’est désormais plus le cas pour la berline en raison des nouvelles règles mises en place par le gouvernement français.

Alors que BYD prévoit une guerre des prix encore plus acharnée au cours des prochains mois, la firme d’Elon Musk se doit d’agir afin de ne pas rester sur le bas-côté. D’autant plus que la concurrence venue de Chine est de plus en plus rude, notamment avec la nouvelle Xiaomi SU7. C’est ainsi que Tesla a décidé d’opérer une nouvelle baisse de prix sur son modèle-star, la Model Y. Sur son site, le constructeur propose de grosses remises sur son SUV électrique, mais pas partout.

Et pour cause, ces dernières ne concernent pas les exemplaires sur commande, mais seulement ceux en stock en Belgique. Ce qui reste toutefois un beau cadeau pour les clients qui aimeraient sauter le pas. D’autant plus que la baisse de prix est assez impressionnante et devrait sans doute convaincre certains automobilistes encore hésitants. En effet, et si la promotion varie selon les exemplaires, elle tourne globalement autour des 6 000 euros.

Ecouler les stocks ?

Comme on peut le voir sur le site de la marque, toutes les versions sont concernées par cette opération commerciale. Une aubaine pour les clients, qui peuvent, par exemple, acheter une Model Y Propulsion à seulement 39 610 euros, contre 45 990 euros en temps normal. Si on ajoute l’aide gouvernementale belge, 5 000 euros, le SUV électrique s’échange contre seulement 35 610 euros en ce début d’année.

En France, pas de baisse de prix aussi importante. Tesla pourrait néanmoins changer ça, surtout face aux tarifs récemment dévoilés du Renault Scénic E-Tech, qui démarre à partir de 39 990 euros, bonus écologique non déduit. D’autant plus que le SUV au losange est éligible au coup de pouce du gouvernement sur toutes les finitions, même les plus hautes, grâce à un petit tour de passe-passe très astucieux, mais tout à fait légal.

Il est également possible que Tesla réduise le prix de sa Model Y afin d’écouler les stocks en prévision du lancement de la version restylée, qui pourrait voir le jour au cours des prochains mois. En témoigne la baisse de tarif également visible sur le site belge de la marque. Cette nouvelle variante devrait s’inspirer de la Model 3 Highland que nous avions pu découvrir lors du dernier salon de Munich.