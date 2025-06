Alors que les ventes de Tesla continuent de chuter en Europe, la Model Y rencontre un franc succès en Norvège. La version restylée de la voiture électrique plaît beaucoup, ce qui augure de bonnes choses pour le constructeur.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Le marché automobile commence à reprendre un peu de couleurs après une année 2024 très difficile. Cependant, tout n’est pas rose non plus, et notamment en France, où les ventes de voitures neuves sont encore en baisse. Et la part des modèles électriques reste encore trop faible. Cependant, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne.

Tesla est toujours en difficulté

Si certains ont vu leurs chiffres de ventes repartir à la hausse, comme Dacia ou encore Kia, d’autres continuent leur dégringolade. Et c’est malheureusement tout particulièrement le cas de Tesla, qui subit un fort désamour depuis quelques mois. Cela pour plusieurs raisons. À commencer par le comportement de son patron Elon Musk et ses prises de position polémiques. Mais ce n’est pas tout, car la situation de la firme américaine a aussi un rapport avec la concurrence chinoise grandissante. De plus, les clients seraient lassés par le manque de nouveauté et d’innovation.

Un cocktail explosif pour l’entreprise, qui explique donc ses ventes en chute libre depuis des mois. À tel point que son rival BYD lui est finalement passé devant, devenant numéro 1 mondial de la voiture électrique. Et malheureusement, la dégringolade de Tesla se poursuit encore, comme l’explique le site Automotive News Europe. Pour le 5ème mois consécutif, les immatriculations de la marque sur le Vieux Continent sont en baisse. Et tous les pays sont concernés, dans une plus ou moins grande mesure.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En Suède par exemple, les ventes ont chuté de 54 % au mois de mai 2025 par rapport à celui de 2024. Et c’est encore pire au Portugal, avec des immatriculations en baisse de 68 % sur la même période. En France, c’est quasiment la même chose, puisque Tesla enregistre une dégringolade de 67 %. Elle est de 31 % au Danemark et de 36 % aux Pays-Pas. Enfin, l’Espagne fait un tout petit peu mieux, avec des ventes en baisse de « seulement » 19 %.

Une situation difficile pour le constructeur, alors que sa Model Y était il n’y a pas si longtemps que ça la voiture la plus vendue en Europe. Et ce toutes motorisations confondues. Aujourd’hui, le SUV électrique a perdu sa couronne. En Suède par exemple, il a été largement détrôné par la Volkswagen ID.7, qui a enregistré deux fois plus de ventes. Le Porsche Macan électrique ainsi que les voitures de Xpeng ont aussi rencontré un net succès. En France, c’est la Citroën ë-C3 qui est arrivée en tête en mai 2025.

… sauf dans un pays

De son côté, la Tesla Model Y n’est même pas apparue dans le top 10 des meilleures ventes dans l’Hexagone. Et c’est déjà la deuxième fois consécutive, puisque c’était le cas au mois d’avril 2025 également. De quoi inquiéter le constructeur, même si ce dernier ne s’alarme pas pour le moment, comme nous l’avions expliqué un peu plus tôt. D’autant plus que dans un pays en particulier, ses ventes ont fortement grimpé. Il s’agit de la Norvège, où les immatriculations de la marque ont bondi de 213 % en mai 2025.

Quelle est la raison ? Et bien on doit cela au succès du SUV, dont les ventes sont passées de seulement 690 à 2 346. Un chiffre qui inclut les immatriculations des anciens modèles et de la version restylée. En fait, c’est surtout cette dernière qui aurait porté le succès de la Model Y dans ce pays. Cela peut sembler surprenant, car cette variante restylée est aussi vendue partout en Europe, et notamment en France. Mais dans tous ces pays, les livraisons de la version la moins chère (Propulsion) n’ont pas encore commencé.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Celle-ci pourrait donc tout à fait changer la donne et il faudra attendre de voir les chiffres du mois de juin pour en avoir le cœur net. Les premiers clients devraient recevoir leur exemplaire au cours des prochaines semaines. Cette nouvelle variante pourrait-elle sauver la marque ? Sans aucun doute, au moins en partie. Car la campagne de boycott contre le constructeur est toujours d’actualité, tandis que les marques chinoises poursuivent leur offensive sur le Vieux Continent. On se rappelle que BYD a récemment dépassé Tesla en Europe.