Tesla : c’est confirmé, les Model 3 et Model Y auront une nouvelle interface graphique

Après les premières livraisons de Model S Plaid il y a quelques semaines, les possesseurs de Tesla se demandaient si la nouvelle interface graphique arriverait sur les Model 3 et Model Y. D’après Elon Musk, ce devrait être le cas prochainement.

Comme souvent ces derniers temps, c’est sur le compte Twitter du PDG de Tesla que des informations sont révélées. La nuit dernière, après une question concernant l’arrivée potentielle d’une nouvelle interface graphique sur les Model 3 et Model Y, Elon Musk a répondu en dévoilant de plus amples éléments.

Yes, updated UI coming with FSD wide release. All cars with FSD computer will have new “mind of car” view. All 3/Y can be upgraded to have FSD computer.

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2021