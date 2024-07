Voici comment Volkswagen va réduire le prix de la plus cool de ses voitures électriques

Affiché à partir de 54 450 euros, le combi électrique Volkswagen ID. Buzz pourrait revoir son prix à la baisse. Comment ? Grâce à l’arrivée d’une plus petite batterie dans le catalogue, qui réduirait également son autonomie.

La guerre des prix fait toujours rage sur le marché automobile, et elle s’annonce encore plus intense au cours des prochains mois, comme l’avait prédit BYD. Et forcément, aucun constructeur ne veut rater le coche.

Un prix en baisse ?

Car à l’heure actuelle, les voitures électriques ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses, et de nombreux automobilistes déplorent des tarifs encore trop élevés. Et ce malgré les aides en tout genre comme le bonus écologique, ainsi que les diverses remises et offres promotionnelles régulièrement proposées par les constructeurs. Mais une chute globale est en cours, puisque certains modèles zéro-émission (à l‘échappement) sont désormais moins chers que des autos thermiques.

Chez Volkswagen aussi, la tendance est à la baisse, alors que l’ID.3 a récemment bénéficié d’une petite chute de son ticket d’entrée, il y a quelques semaines. Mais ce n’est pas tout, car un autre modèle pourrait également revoir son prix à la baisse d’ici peu. Il s’agit de l’ID. Buzz, lancé à la fin de l’année 2022, et qui est actuellement affiché à partir de 54 450 euros. Un tarif qui n’est évidemment pas à la portée de toutes les bourses, d’autant plus que le van électrique n’est pas éligible au bonus écologique.

Pour mémoire, ce dernier est réservé aux autos de moins de 47 000 euros. Mais les choses pourraient changer au cours des prochains mois, comme l’indique le site allemand Automobilwoche. Ce dernier a en effet pu s’entretenir avec Lars Krause, membre du conseil d’administration chez Volkswagen Commercial, qui a laissé fuiter quelques informations très intéressantes.

Celui-ci nous informe qu’une nouvelle version du van électrique serait en préparation. Cette dernière viendrait enrichir une gamme déjà bien remplie, avec les nouvelles variantes GTX et à empattement long.

Sa particularité serait qu’elle fera appel à une batterie plus petite que celle de 77 kWh qui est actuellement implantée sous son plancher, alors que le véhicule repose sur la plateforme MEB. Cette dernière équipe pour mémoire de nombreux modèles, dont la Cupra Born, l’Audi Q6 e-tron ou encore le nouveau Skoda Elroq, récemment dévoilé. Mais à quoi faut-il s’attendre sur la nouvelle déclinaison de l’ID. Buzz, qui fera appel à un accumulateur de plus faible capacité ?

Une autonomie en baisse ?

Selon le porte-parole de l’entreprise allemande, le Volkswagen ID. Buzz devrait récupérer la batterie de 62 kWh, déjà bien connue et affichant une capacité utile de 58 kWh. Cette dernière est d’ores et déjà utilisée par l’ID.3 depuis pas mal de temps. Pour l’heure en revanche, le constructeur ne donne pas encore de détails sur la fiche technique de cette nouvelle version, qui devrait conserver son moteur de 204 chevaux et 310 Nm de couple. Les performances pourraient même être légèrement améliorées.

Et pour cause, ce pack moins grand permettrait de réduire le poids global du van, puisqu’il pèse environ 120 kilos de moins que la batterie de 77 kWh. De quoi abaisser la consommation également, même si l’autonomie devrait tout de même être revue à la baisse. Actuellement, elle est affichée à 420 kilomètres, mais elle pourrait descendre à 320 environ selon le cycle WLTP. Au risque de faire fuir certains clients, qui craignent de se retrouver en panne sur leurs longs trajets ?

Peut-être, mais cette déclinaison plus abordable se destinera avant tout aux petits rouleurs, ainsi qu’aux professionnels. Reste à savoir si une version fourgon sera également proposée, ce qui n’est évidemment pas à exclure.

Quant au prix, aucune indication n’a encore été donnée, mais nous devrions en savoir plus sous peu. La date de lancement de cette version n’a pas non plus été communiquée pour le moment, alors que la firme allemande reste assez discrète sur le sujet.