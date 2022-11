Volvo XC40 Recharge en location longue durée à 485 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

L'une des références des SUV premium 100 % électrique s'affiche avec des mensualités particulièrement intéressantes, le tout avec une durée d'engagement pas forcément très longue. De quoi se laisser tenter par le SUV suédois en voiture électrique via cette LLD ?

Volvo est l’un des constructeurs les plus actifs concernant la transition de sa gamme au 100 % électrique. D’ici 2030, la firme suédoise a pour ambition de ne proposer que des voitures électriques à son catalogue.

Pour le moment, sa gamme de modèles électriques est encore assez restreinte avec le XC40 et son dérivé Coupé le C40, mais avec l’arrivée prochaine du EX90 et des EX60 et EX30, la gamme électrique de Volvo va bientôt s’étoffer. Sans oublier les berlines et les breaks électriques qui arriveront ultérieurement.

Si la gamme est encore réduite, Volvo propose toutefois des offres de financement pour ses modèles électriques, et l’une d’elles a retenu notre attention : le Volvo XC40 Recharge à partir de 485 euros par mois sur une durée de seulement 36 mois en LLD (Location Longue Durée). Des mensualités et une durée très intéressantes que nous allons décrypter.

Le Volvo XC40 Recharge proposé à 485 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Volvo, c’est le niveau de finition « Start » qui endosse ce rôle, et comme vous pouvez le constater via la liste des principaux équipements ci-dessous, c’est assez complet pour un modèle d’entrée de gamme.

Assistant de changement de file

Caméra de recul

Capteur de pluie

Combiné d’instruments digital 12 pouces

Direction assistée adaptative

Information de signalisation routière (Road sign Information)

Limiteur de vitesse

Phares à LED

Radars de stationnement avant et arrière

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Système d’anticipation de collision (Intelligent Safety Assistance)

Climatisation automatique bi-zone

Jantes alliages de 19 pouces

Câble de recharge Type 2 Mode 3, triphasé 32A

Câble de recharge prise secteur Schuko, 10 A (7 mètres)

Apple CarPlay

Chargeur téléphone par induction

Connexion Bluetooth

Fonctions à distance de l’appli Volvo Cars – incluses pendant 4 ans

Google Assistant, Google Maps et Google Play Store, inclus pour 4 ans

Radio numérique terrestre ( DAB+)

Système audio High Performance

La Volvo XC40 Recharge propose deux autres finitions au-dessus (« Plus » et « Ultimate »), mais elles ne sont pas concernées par cette offre à 485 euros par mois. Ces finitions intègrent quelques éléments intéressants, mais pas forcément les plus indispensables, comme le toit ouvrant panoramique, un système Hi-Fi Harman / Kardon ou encore la caméra à 360°.

Pour un modèle de base, le Volvo XC40 en finition « Start » est plutôt bien équipé, avec une couleur noire de série et de belles jantes de 19 pouces. Esthétiquement, pas de doute, il s’agit d’un SUV premium. De plus, il est équipé de série des services d’infodivertissement Google, un gros plus dans l’univers du premium puisqu’il s’agit à ce jour d’un des systèmes les plus aboutis.

À ce tarif, il s’agit de le Volvo XC40 Recharge avec sa batterie d’une capacité brute de 70 kWh et son autonomie de 425 km selon le cycle WLTP. L’autonomie en milieu urbain est annoncée à 598 km. Si vous vous demandez ce que signifie une autonomie de 400 km dans la pratique, vous pouvez lire notre dossier sur le sujet.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Volvo XC40 Recharge ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Volvo indique que l’offre à 485 euros par mois est soumise à un premier loyer de 6 000 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros. L’apport tombe donc à zéro euro.

À partir de l’année prochaine, le bonus maximum passera à 5 000 euros et l’offre de financement changera puisque celle-ci est valable jusqu’au 31 décembre 2022. Les modèles concernés devraient donc être livrables avant la fin de l’année, il s’agira donc sans doute de modèle sur stock.

Combien vous coûtera la LLD du Volvo XC40 Recharge ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Volvo XC40 vous coûtera 16 975 euros. Volvo affiche sa voiture à partir de 43 950 euros sur son site, bonus écologique de 6 000 euros non déduit. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 37 950 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 44,7 % du prix de votre voiture. C’est un peu plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Les clients qui achètent leur voiture neuve au comptant sont peu nombreux. Environ 80 % des voitures achetées neuves sont financées aujourd’hui, soit par une LOA / LLD, soit par un crédit classique. Et justement, par rapport à un crédit classique, est-ce que la LLD proposée par Volvo est plus intéressante ?

Même si les taux ont augmenté ces derniers mois, ceux-ci restent plutôt intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Par exemple, au Crédit Agricole Île-de-France, grâce au « Prêt Véhicule Vert » et son TAEG à 1,92 %, il y a moyen d’arriver à des mensualités plus faibles compte tenu du prix de la voiture.

Il y a quelques semaines, nous avons réalisé un dossier financement concernant la nouvelle MG4 en intégrant l’offre « Prêt Véhicule Vert » avec un TAEG à 1,49 %. Contacté par nos soins, le Crédit Agricole nous a confirmé avoir augmenté les taux pour certains projets, dont celui-ci depuis le 11/10/2022 (+ 0,42 points sur toutes les durées de prêt). Toutefois, l’offre reste avantageuse : 1,92 % de 12 à 84 mois et sans frais de dossier.

Ainsi, en finançant 37 950 euros (bonus écologique de 6 000 euros déduit), toujours sur 35 mois, nous arrivons à des mensualités de 1 115,46 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 39 041,27 euros, le crédit vous aura donc coûté 1 091,27 euros.

Précisons que le Crédit Agricole n’est pas la seule banque à proposer ce type de prêt pour les voitures électriques. Par exemple, au niveau national, le CIC propose un taux à 2,15 % pour le financement d’une voiture zéro émission. Le CIC a aussi récemment augmenté ses taux, puisqu’il y a quelques semaines, celui-ci était à 1,75 %.

Les éléments à retenir

Comme vous pouvez le constater, d’un point de vue purement financier, le crédit classique dans une banque, en l’occurrence le Crédit Agricole et son offre « Prêt Véhicule Vert », n’est pas forcément la meilleure solution, du moins à court terme. En effet, les mensualités sont deux fois plus élevés par rapport à la LLD proposée par Volvo.

Volvo XC40 Recharge LLD Crédit classique Apport 0 euro 0 euro Kilométrage maximum 30 000 km - Durée 35 mois 35 mois Mensualités 485 euros 1 115,46 euros Coût du financement - 1 091,27 euros Coût total 16 975 euros 39 041,27 euros

La différence s’explique uniquement par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 36 mois, celle-ci vous appartient. Et vous n’avez pas de limite de kilométrage. En ce qui concerne la LLD, vous payez en réalité uniquement une partie de la voiture et à la fin des trois ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, la solution de la LOA est intéressante seulement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement en payant une partie de la voiture, sans vous embêter avec la revente. Autre point positif, dans la LLD, l’entretien et la garantie est incluse durant toute la durée du financement.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas trop de visibilité en ce qui concerne la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre voiture. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

Néanmoins, la demande en voiture électrique étant en constante hausse, les prix ne devraient pas décoter aussi rapidement qu’un modèle thermique, surtout avec les restrictions de circulation de certains anciens diesels et essence dans certaines agglomérations.

