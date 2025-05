Volvo Trucks lève le voile sur son nouveau FH Aero Electric, afin de rivaliser avec le Mercedes e-Actros 600. Fort d’une autonomie de 600 kilomètres, le camion électrique pourrait faire de l’ombre au Tesla Semi.

Crédit : Volvo Trucks

Outre les voitures électriques, un autre marché continue à prendre de plus en plus d’importance. Il s’agit de celui des camions électriques, qui devraient finir par envahir les routes au cours des prochaines années. Car comme pour les autos particulières, cette alternative devrait permettre de rendre le transport routier bien plus propre. C’est ce qu’avait confirmé une étude publiée en 2022 par Transport & Environment.

Une autonomie très élevée

Et ça, les constructeurs l’ont bien compris, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à se lancer sur ce segment. C’est même le cas de Tesla, qui a démarré à la fin de l’année 2023 les livraisons de son Semi.

Cependant, d’autres marques ont désormais à cœur de faire de l’ombre au poids lourds américain, qui n’est pas encore vendu en Europe. On pense à Renault Trucks et à MAN, dont nous avions pu essayer le eTGX. Et ce n’est pas tout, car une autre entreprise veut aussi avoir le droit à sa part du gâteau. Il s’agit de Volvo Trucks, qui commercialise déjà son FH Aero depuis quelques années.

Et voilà que ce dernier vient de s’offrir une mise à jour, comme l’indique le constructeur dans un communiqué tout juste publié. Ce dernier précise les évolutions de son camion électrique, qui veut faire de l’ombre au nouveau Mercedes eActros 600. Et pour cela, le FH Aero mise notamment sur son autonomie particulièrement élevée. Cette dernière est annoncée à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Et cela grâce à non pas une, mais bien huit batteries au total.

Crédit : Volvo Trucks

Celles-ci affichent une capacité maximale de 780 kWh, ce qui est largement supérieur aux 621 kWh du camion à l’étoile. Pour mémoire, ce dernier affiche une autonomie inférieure, d’environ 500 kilomètres. Ce qui reste cependant déjà très honorable. Surtout que les bornes de recharge sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses, même pour les camions électriques. De nouvelles stations ne cessent de voir le jour, comme celles installées par Milence sur l’axe Lyon-Barcelone.

De plus, on se rappelle que l’Union Européenne exige désormais que des bornes rapides soient installées au moins tous les 120 kilomètres sur les principales autoroutes du continent. Et s’il y a bien un point sur lequel le nouveau Volvo FH Aero Electric devrait faire ses preuves, c’est justement sur la recharge. En effet, le camion est compatible avec le standard MCS (MegaWatt Charging System). Concrètement, il peut en théorie encaisser une puissance allant jusqu’à 1 MW (1 000 kW).

Un rival de taille

Ainsi, il peut passer de 20 à 80 % en seulement 40 minutes, ce qui est tout simplement bluffant pour un véhicule électrique possédant une batterie aussi grande. Il fait alors bien mieux que son rival allemand, qui se limite pour le moment à une puissance de charge de 400 kW. Cependant, l’eActros sera compatible un peu plus tard avec le MCS et les véhicules déjà en circulation pourront être adaptés à ce moment-là.

Pour rappel, le Tesla Semi fait quant à lui un peu mieux, avec une autonomie annoncée à 800 kilomètres avec un chargement de 37 tonnes. De son côté, le Volvo FH Aero peut atteindre un poids total de 48 tonnes, avec une capacité de charge utile proche d’un camion diesel standard. Cela est rendu possible par l’ajout d’un essieu porteur supplémentaire, afin de passer en configuration 6×2. C’est lui qui permet d’embarquer plus de batteries et de mieux répartir le poids.

Crédit : Volvo Trucks

Pour le moment, le constructeur ne donne pas plus de détails sur l’intérieur de la cabine ainsi que les technologies embarquées. Il faudra s’armer de patience avant d’en savoir plus, puisque les commandes n’ouvriront pas avant le 2ᵉ trimestre 2026. On sait en revanche que le FH Aero sera équipé du système Volvo Connect, permettant aux dirigeants de gérer leurs flottes, mais aussi de planifier des itinéraires et optimiser la gestion de l’énergie.