Xiaomi Mi Mix 4 : sa fiche technique complète révélée avant l’heure

À la veille de sa présentation, le Xiaomi Mi Mix 4 fait l'objet d'une énorme fuite révélant la totalité de sa fiche technique. Quelqu'un va se faire taper sur les doigts...

Le Mi Mix 4 sera dévoilé par Xiaomi en Chine le 10 août. Et pourtant, la marque n’aura plus grand-chose à présenter sur scène après la fuite de la fiche technique complète du téléphone.

Pour rappel, la gamme Mi Mix se positionne dans l’ultra haut de gamme en servant de vitrine technologique. Le premier Mi Mix était par exemple à l’époque le smartphone ayant les bordures les plus fines, pavant la voie au design actuel. Le Mi Mix Alpha quant à lui possède un écran qui enveloppe la quasi-totalité du téléphone. Le Mi Mix 4 pour sa part devrait cacher sa caméra frontale sous l’écran, à l’instar de ce que fait déjà ZTE avec l’Axon 20 5G.

La fiche technique du Xiaomi Mi Mix 4

Difficile de garder un secret dans le monde de la tech, d’autant plus quand le produit est particulièrement attendu, comme c’est le cas ici. Après plusieurs fuites à son sujet, le Mi Mix 4 voit sa fiche technique complète révélée par la publication d’un reviewer’s guide, un document à l’attention testeurs, détaillant le téléphone dans ses moindres détails.

Voici donc la fiche technique complète du Xiaomi Mi Mix 4 :

Modèle Xiaomi Mi Mix 4 Écran 6,67 pouces

AMOLED

2400 × 1080 pixels

P3 gamut

10-bit

480 Hz (réaction tactile)

Dolby Vision et HDR10+

True Tone

Protection Gorilla Glass Victus SoC Snapdragon 888+

3 GHz

23 % d'amélioration de puissance AI Mémoire RAM : LPDDR5 @ 6400 Mbps

ROM : UFS 3.1 Appareil photo principal 108 Mpx (pixel binning 4-in-1)

Capteur 1/1,33"

Stabilisation optique (OIS)

7P

Équivalent 24 mm Ultra grand-angle 13 Mpx

Lentille free form

6P

120° / équivalent 12 mm Téléphoto 8 Mpx

Grossissement optique x5 périscopique

Stabilisation optique (OIS)

Équivalent 120 mm Caméra frontale Sous l'écran

20 Mpx

1,6 µm (pixel binning 4-in-1) Connectivité Ultra wide band

NFC

Infrarouge Batterie 4500 mAh

Charge 120 W filaire

Charge sans fil 50 W Audio Haut-parleurs stéréo Harmon Kardon

Certification audio Hi-Res et Hi-Res Wireless Vibrations Moteur linéaire X-axes Couleurs Shadow Green Gray

Ceramic White

Ceramic Black Dimensions et poids 162,65 × 75,35 × 8,02mm

225 g

En dehors de la caméra sous l’écran, le Xiaomi Mi Mix 4 embarque donc toutes les dernières technologies à la mode, comme l’ultra wide band par exemple. On note également la présence d’une charge filaire à 120 W (et non pas 200 W) et d’une charge sans fil rapide à 50 W. Clairement le nerf de la guerre en 2021 pour se différencier.

Reste maintenant à attendre la présentation officielle qui aura lieu demain, et surtout à savoir si une sortie en-dehors de Chine est prévue.