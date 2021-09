Xiaomi s’aligne sur Samsung et promet quatre ans de mises à jour pour ses 11T

Les 11T et 11T Pro de Xiaomi vont bénéficier de quatre ans de mises à jour de sécurité et de trois ans de mises à jour système.

Samsung a progressivement augmenté la durée de suivi de ses modèles, promettant 3 ans de mises à jour de sécurité l’année dernière, avant de passer à quatre en février dernier pour ses modèles les plus récents. Xiaomi, qui vient tout juste d’annoncer la future sortie de MIUI 12.5 Enhanced, semble vouloir s’aligner sur cette promesse et annonce sur son blog que sa gamme Xiaomi 11T bénéficiera de quatre ans de mises à jour.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2021 ?

Samsung est le seul constructeur Android à offrir de telles garanties sur la majorité de ses nouveaux modèles. OnePlus, de son côté, promet quatre années de mises à jour, mais seulement pour ses modèles haut de gamme.

Android 14 sera sur les 11 T

Ces quatre années, dans le cas de Xiaomi, comme celui de Samsung, portent sur des mises à jour de sécurité, et non des mises à jour majeures d’Android. Pour ce qui est de ces mises à jour majeures, Xiaomi promet trois générations d’Android sur les 11T et 11T Pro, ce qui devrait l’amener jusqu’à Android 14.

Attendez avant de jeter votre Mi 11 de rage contre un mur. Xiaomi bredouille quelques mots qui laissent penser que la marque aimerait bien étendre la durée de prise en charge de ses anciens modèles :

Ce n’est pas une tâche simple pour Xiaomi et son équipe de fournir des mises à jour du système et des correctifs de sécurité à tous ses précédents modèles de smartphones. Cependant, la perspective de relever ce défi et de répondre aux désirs de nos clients est passionnante.

Les Xiaomi 11T et 11T Pro seront présentés lors de l’évènement organisé par la marque le 15 septembre prochain.