Xiaomi Poco M4 officialisé : 5G et écran 90 Hz à tout petit prix

Commercialisé en France en 2020, le Xiaomi Poco M3 attendait encore et toujours son successeur. C’est désormais chose faite avec le Poco M4 5G, qui profite d'un prix de lancement ultra abordable.

En 2020, le Xiaomi Poco M3 avait frappé fort grâce à une autonomie démesurée. Ce téléphone appartenant à l’entrée de gamme n’avait depuis pas été renouvelé. Enfin, les versions Xiaomi Poco M4 Pro 4G et Xiaomi Poco M4 Pro 5G ont bel et bien été lancées, mais le Xiaomi Poco M4 classique ne pointait toujours pas le bout de son nez.

C’est désormais chose faite, comme nous l’apprend un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Cette génération semble légèrement sacrifier le critère de l’autonomie au profit de la 5G et de l’écran. En effet, l’ancienne batterie de 6000 mAh se contente cette fois-ci d’une capacité de 5000 mAh, combinée à une dalle de 90 Hz qui devrait apporter plus de fluidité à l’usage.

Petit joueur sur la photo

Tout cela mis bout à bout devrait logiquement tirer l’autonomie vers le bas – sans non plus la plomber –, mais aussi proposer une expérience plus complète et équilibrée. Le reste de la fiche technique reflète clairement les standards de l’entrée de gamme : écran LCD (6,58 pouces, FHD+), menton protubérant ou encore puissance de charge de 18 W.

Source : Xiaomi Poco Source : Xiaomi Poco Source : Xiaomi Poco

Au volet de la photo, le Xiaomi Poco M4 devrait clairement manquer de polyvalence : il est en effet limité à un capteur principal de 13 mégapixels et un autre de profondeur de 2 mégapixels, ajouté pour les portraits, alors que les algorithmes peuvent très gérer cette prise de vue. Ici, aucun ultra grand-angle. À l’avant, il faut compter sur un capteur de 5 mégapixels.

Niveau design, ce modèle propose un dos en polycarbonate (du plastique) bleu, jaune ou noir, avec une caméra avant logée dans une goutte d’eau. Le capteur d’empreintes digitales se trouve sous le bouton d’alimentation, alors qu’un tiroir SIM est capable d’accueillir deux cartes SIM tout de même. Comptez aussi sur un poids de 200 grammes et une épaisseur de 8,9 mm. C’est donc un beau bébé.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco M4

Les performances du téléphone sont assurées par la puce Mediatek Dimensity 700 5G, associée à 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. L’expérience logicielle s’appuie enfin sur MIUI 13 sous Android 12.

Concernant les prix, le Poco M4 5G sera disponible en France à partir du 22 août aux prix respectifs de 199,90 et 219,90 euros sur AliEpress, en version 4 + 64 Go et 6 + 128 Go, respectivement. Du 22 au 26 août, une offre promotionnelle abaisse ces deux tarifs de quelques dizaines d’euros : 178,91 euros d’un côté, 199,51 euros de l’autre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.