Les capteurs de 200 Mpx arrivent sur le milieu de gamme grâce à Xiaomi

Si l'on connaissait les capteurs photo de 200 Mpx sur les smartphones haut de gamme, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Avec son Redmi Note 12 Pro Plus, Xiaomi s'apprête à lancer un smartphone de milieu de gamme avec un capteur arrière de 200 Mpx.

Xiaomi va présenter ce 27 octobre sa série Redmi Note 12, dont les smartphones font partie des plus attendus de l’année 2022. Le constructeur fera mal avec son Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, puisqu’il dispose d’un capteur principal de 200 Mpx, pour un positionnement milieu de gamme.

Ça y est : les gros capteurs ne sont plus réservés aux smartphones haut de gamme

La marque Redmi de Xiaomi a annoncé sur le réseau social chinois Weibo que son Redmi Note 12 Pro Plus est équipé d’un capteur de 200 Mpx. Il s’agit plus précisément du capteur Samsung Isocell HPX, présenté récemment, après l’Isocell HP3 de juin dernier.

Il a une taille de 1/1,4 pouce et une taille de pixel de 0,56 micron. Tout comme l’Isocell HP3, le HPX a une taille de pixel inférieure de 12 % par rapport à l’Isocell HP1 de Samsung toujours. Ce dernier est utilisé dans le Xiaomi 12T Pro ainsi que dans les Motorola X30 Pro et Edge 30 Ultra, qui font partie des smartphones haut de gamme. Cette réduction de la taille des pixels a surtout l’avantage d’avoir un module photo moins volumineux.

Xiaomi pourrait faire mal avec son Redmi Note 12 Pro Plus

Dans les faits, ce Redmi Note 12 Pro Plus peut combiner quatre pixels en un pour produire des clichés de 50 Mpx à 1,12 micron de pixels, ce qu’on appelle du « pixel binning » en anglais. En combinant 16 pixels en un, il peut créer des images de 12,5 Mpx à 2,24 microns.

Redmi a d’ailleurs confirmé que l’on pourra prendre des photos en 200, 50 et 12,5 Mpx avec ce smartphone Xiaomi. L’intérêt de cette technique est d’éviter les aberrations chromatiques, d’obtenir des clichés plus lumineux et de réduire la montée en sensibilité ISO (et éviter du bruit numérique).

Ce nombre hallucinant de pixels ne permet pas nécessairement d’avoir de meilleurs résultats dans des scènes à plusieurs niveaux de luminosité ou dans de mauvaises conditions de lumière par rapport à ce qui se fait déjà sur les autres capteurs de 200 Mpx. D’un autre côté, on peut s’attendre à un meilleur traitement logiciel des photos. La force de Xiaomi est cependant de réussir à intégrer un tel capteur dans un smartphone milieu de gamme. D’autant plus que dépenser plus de 500 euros dans un smartphone n’a plus grand intérêt.

Quant à la version « Pro » de base du Redmi Note 12, elle n’aura pas droit à ce capteur, mais au répandu Sony IMX766 de 50 Mpx. On ne connaît pas encore les prix ni la date de sortie chinois de la série Redmi Note 12. Quant à une arrivée en France, on peut penser a priori qu’elle serait prévue pour le premier trimestre 2023.

