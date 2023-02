Xiaomi 13S (Pro, Ultra) : c’est confirmé, ces modèles ont été annulés

Alors qu'on s'attend à un lancement mondial de la série des Xiaomi 13 lors du MWC de la semaine prochaine, on apprend que Xiaomi a abandonné la gamme 13S (avec les modèles Pro et Ultra). Une demi-génération qui entendait corriger les problèmes de la série principale tout en améliorant certains points.

À partir de ce 27 février va avoir lieu le MWC à Barcelone, le plus grand salon au monde dédié aux smartphones. Xiaomi est évidemment de la partie et a prévu quelques annonces. Parmi elles, on s’attend à ce que la marque révèle le lancement mondial de la série des Xiaomi 13, déjà disponible en Chine. Alors que traditionnellement on a droit à une série « S » dérivée de la série principale (numérotée), cela ne sera pas le cas cette année. C’est même le PDG de Xiaomi Lei Jun qui l’a affirmé sur le réseau social chinois Weibo, comme le rapporte Gizmo China.

Les Xiaomi 13S, 13S Pro et 13S Ultra n’étaient pas prévus

Lei Jun a déclaré que son entreprise « n’avait aucun projet de mise à niveau de demi-génération pour le Xiaomi 13 », ce qui sous-entend qu’il n’y aura pas de série Xiaomi 13S. Gizmo China explique de son côté ce choix par le souhait « d’offrir une expérience utilisateur plus stable et cohérente. »

Une décision qui n’impactera pas réellement le marché français. En effet, cette tradition de demi-génération en place depuis plusieurs années n’existait pas en France. Par exemple, l’année dernière les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra étaient sortis en Chine uniquement.

Xiaomi s’inscrit dans la tendance du marché

En réalité, on peut considérer que Xiaomi suit ce que font de nombreuses autres marques, à savoir sortir moins de modèles différents. Cela s’inscrit dans une épuration des gammes pour éviter de perdre les consommateurs, mais aussi d’améliorer le soin apporté aux smartphones de Xiaomi.

Le cas le plus illustrateur de cette tendance, c’est Nothing avec le phone (1). La volonté affichée de la marque est de soigner un modèle phare, notamment au niveau de l’expérience utilisateur et des mises à jour. Bien qu’un Nothing phone (2) soit en préparation et que le fabricant est tout récent, cela témoigne de cette orientation générale. Cela pourrait être l’occasion pour Xiaomi de soigner la partie logicielle de ses appareils, rarement saluée dans nos tests. L’occasion aussi de potentiellement proposer des mises à jour majeures et de sécurité sur des périodes plus longues. Samsung est entré dans la course, suivi de OnePlus ou encore Oppo qui ont tous annoncé quatre ans de mises à jour sur de nombreuses références.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.