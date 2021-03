Xiaomi Mi Laptop Pro 15 : OLED, Nvidia GeForce MX450… mais malheureusement ce n’est pas pour nous

En plus de la flopée de smartphones, Xiaomi a officialisé deux nouveaux ordinateurs portables Windows 10. Le plus intéressant est le Mi Laptop Pro 15 avec son écran OLED et un iGPU Nvidia dans le châssis d'un MacBook Pro.

Xiaomi a réalisé de nombreuses annonces ces dernières 48 heures. On a pu y découvrir le Mi 11 Ultra, le Xiaomi Mi Mix Fold, ainsi que le Mi 11i, les Mi 11 Lite, le Mi Smart Projector 2, le Mi Smart Band 6, un chargeur sans fil capable de charger 3 appareils à la fois ou encore un routeur Wi-Fi 6. Nous nous attendions également à découvrir un nouveau laptop, il s’agit du Xiaomi Mi Laptop Pro 15.

Pour aller plus loin

Xiaomi Mi Mix Fold officialisé : un smartphone pliant avec une puce maison et une lentille liquide

De l’OLED pour l’affichage

Clairement, ce n’est pas l’annonce qui va vous faire plaisir. Ce laptop est a une fiche technique très séduisante, néanmoins Xiaomi ne distribue pas encore ses ordinateurs portables sur le marché français avec le layout clavier AZERTY. Il faut donc passer par la case importation, avec un support client plus cliqué à joindre et un layout clavier QWERTY.

Comme vous pouvez le voir, il a le look d’un MacBook Pro avec de fines bordures d’écran et un châssis tout en aluminium. C’est un design qui nous rappelle également le Huawei MateBook Pro qui a été renouvelé plus tôt en mars. Xiaomi évoque une épaisseur de 15,9 mm seulement, soit 1,59 centimètre, avec une capacité de batterie de 66 Wh compatible avec une puissance de charge jusqu’à 100 Watts.

Ce Xiaomi Mi Laptop Pro 15 est un ordinateur portable Windows 10 équipé d’un écran OLED (en matériau Samsung E4) de 15 pouces en définition 3,5K. Xiaomi a longuement évoqué cet affichage qui est calibré en usine et certifié par l’organisme allemand TÜV Rheinland. Il est également certifié Corning Gorilla Glass, comme la grande majorité des écran de smartphones.

Intel Core Tiger Lake avec Nvidia GeForce

Ce laptop passe également sur la 11e gen. de processeurs Intel Core (Tiger Lake), comme de nombreux laptops que nous testés récemment (Dell XPS 9310). Par rapport à la 10e génération d’Intel Core, Ice Lake, le nombre de cœurs de processeur reste le même, mais nous passons d’une conception de cœur de Sunny Cove à une conception de cœur de Willow Cove, ce qui présente des avantages au niveau des performances. La partie graphique est boostée étant donné que le nombre d’unités d’exécution (UE) passe de 64 à 96. Tiger Lake inclut également une prise en charge de nouvelles technologies telles que le Thunderbolt 4, USB 4, PCIe 4.0 ou encore le LPDDR5.

Le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 intègre également un eGPU Nvidia GeForce MX450. Ce n’est pas une puce véloce, mais elle permet d’obtenir 20 à 30 % d’images par seconde en plus que la puce iGPU Intel Xe (Gen12) de Tiger Lake. Du côté des connectiques, il y a deux USB-C compatibles Thunderbolt 4, ainsi que le Wi-Fi 6.

Le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 sera vendu à environ 845 euros HT, évidemment sur le marché chinois, il y a également un Mi laptop Pro 14 avec une toute autre configuration. Ici, pas d’écran OLED, mais un écran IPS LCD en définition 2,5K avec un taux de rafraichissement qui monte à 120 Hz. On retrouve ensuite la 11e génération de CPU Intel pour laptop basse consommation associée à un eGPU Nvidia GeForce MX450. Son prix sera de 5299 yuans, soit 688 euros HT environ.

Nous avons eu confirmation que Xiaomi n’a aucun plan pour lancer sa gamme de laptops en France, pour le moment.