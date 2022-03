Grâce à une vente flash, le Chromebook haut de gamme d’Asus est à un très bon prix

Plus puissants et mieux finis qu’auparavant, les Chromebook ont su s'imposer comme de vrais outils polyvalents pour les tâches de productivité. C’est le cas du Flip 15 d’Asus, qui profite d'ailleurs de 200 euros de réduction.

L’Asus Flip 15 CX55 est certainement l’un des Chromebooks les plus polyvalents, et donc le plus à même de satisfaire un grand nombre de besoins. Sa fiche technique le place comme un Chromebook haut de gamme. En plus d’embarquer ChromeOS, il est capable d’encaisser les tâches les plus gourmandes sans perte de fluidité, que ce soit la retouche d’image ou les longues sessions de jeu. Aujourd’hui, il est à un prix vraiment intéressant puisqu’il passe sous les 600 euros.

Les points forts de l’Asus Chromebook Flip 15

Un écran tactile de 15,6 pouces en Full HD qui occupe 81 % de la surface ;

Un processeur Intel i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

La possibilité de le transformer en tablette grâce à sa charnière 360°

Sans oublier une autonomie confortable

Initialement à 799,99 euros sur le site du constructeur, l’Asus Chromebook Flip 15 (CX5500FEA-E60145) profite de 25 % de réduction sur le site Cdiscount. Le prix de ce laptop passe ainsi à 599,99 euros seulement, soit 200 euros de réduction.

Un ultrabook qui se transforme en tablette pour un plus grand usage

Longtemps pensés pour les étudiants, les Chromebook sont depuis quelques années montés en gamme en misant sur des spécifications techniques plus abouties. Face au Flip 15 d’Asus, la qualité de sa fabrication et la beauté de son design sautent aux yeux. Il profite d’un design élégant avec un châssis en aluminium solide et offre un format compact, grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de 1,95 kg. Il est surtout doté d’une conception originale, car son écran de 15,6 pouces a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Il est ainsi possible, en un tournemain, de le transformer en tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple. D’ailleurs, l’écran profite d’une définition Full HD et est protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité.

De bonnes performances assurées par Intel et l’OS de Google

Côté puissance, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Intel Core i5 1135G7 de onzième génération épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration peut paraître vieillissante surtout quand on sait qu’Intel a déjà présenté ses nouveaux processeurs de 12e génération, pourtant le laptop a dû répondant. Il offre des performances plus que correctes dans la plupart des usages de la bureautique aux tâches les plus poussées, y compris sur du jeu, grâce à sa compatibilité avec Google Stadia et Nvidia GeForce NOW. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe PCIe de 256 Go qui va apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système avec des délais de chargement brefs, et une exécution sans latences.

Chrome OS est évidemment de la partie, ce système d’exploitation permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité. Pour ne rien gâcher, il dispose de toute la panoplie nécessaire pour en faire un allié idéal. Malgré sa faible épaisseur, il embarque tout de même deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 2, une prise jack et un slot de carte microSD sur ses flancs, et s’avère compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur taïwanais annonce plus de 20 heures sans le ScreenPad activé et environ 15 heures avec. C’est largement suffisant pour passer toute une journée loin du chargeur.

Quel Chromebook est fait pour vous ?

Afin de découvrir les autres solutions recommandables qui proposent une interface centrée autour du navigateur de Google, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.