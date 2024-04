L’iPhone 16 Plus pourrait perdre son principal atout

L'iPhone 16 Plus pourrait perdre une partie de sa raison d'être, avec une baisse de la capacité de sa batterie.

Dans cinq mois, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone 16, comprenant les modèles standard, Plus, Pro et Pro Max.

Si l’on en croit les dernières rumeurs, la capacité de la batterie de ces nouveaux modèles connaîtrait une augmentation significative par rapport aux iPhone 15 actuels. Toutefois, une exception notable vient ternir ce tableau : l’iPhone 16 Plus, dont la batterie verrait sa capacité diminuer d’environ 9 %.

Une perte de sens pour l’iPhone 16 Plus

L’iPhone 16 Plus perd ainsi une partie de sa raison d’être, surtout lorsque l’on compare ses performances à celles de ses concurrents directs au sein de la gamme iPhone 16. En effet, les modèles standard, Pro et Pro Max devraient bénéficier d’une augmentation de leur capacité de batterie comprise entre 2,5 et 6 %. Cette baisse de régime de l’iPhone 16 Plus pourrait donc remettre en question l’intérêt de ce modèle pour les consommateurs.

Il convient toutefois de rappeler que ces informations sont à prendre avec précaution. En effet, il n’a pas encore été prouvé que ces fuites sont exactes, même si plusieurs sources concordent.

En attendant, les rumeurs vont bon train et les spéculations vont certainement continuer à alimenter les débats dans les mois à venir.