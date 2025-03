Quand Windows sera-t-il mis à jour ? Microsoft publie une feuille de route

Microsoft lève le voile sur l’avenir de Windows 11 avec une feuille de route inédite.

Quand est-ce que Windows 11 va enfin accueillir cette fonctionnalité tant attendue ? Jusqu’ici, poser la question à Microsoft revenait à lancer une bouteille à la mer : aucune réponse claire, juste des vagues promesses.

Mais bonne nouvelle, les choses bougent. La firme de Redmond vient de dévoiler une feuille de route toute neuve, disponible sur un site web dédié, pour aider les utilisateurs – et surtout les pros – à y voir plus clair sur les mises à jour à venir.

Pendant longtemps, les utilisateurs, et encore plus les administrateurs informatiques, ont pesté contre un processus opaque. Entre des tests désordonnés dans le programme Windows Insider et des fonctionnalités qui débarquent sans crier gare dans les versions publiques, planifier quoi que ce soit relevait du casse-tête. Avec cette feuille de route, l’objectif est simple : apporter de la transparence et un peu de sérénité.

Une réponse aux besoins des pros

Pourquoi ce changement maintenant ? Parce que Microsoft a écouté les plaintes, notamment celles des pros de l’informatique. « On a discuté avec des milliers d’experts IT à travers le monde, et quelque chose revient sans arrêt : vous voulez savoir ce qui arrive et quand, pour gérer vos parcs d’ordinateurs sans stress », explique la firme. Cette feuille de route, c’est donc une main tendue aux administrateurs qui jonglent avec des dizaines, voire des centaines de machines, et qui ont besoin de visibilité pour ne pas être pris au dépourvu.

Le portail est pensé pour être ultra-pratique. Vous y trouverez une liste claire des fonctionnalités en cours : celles en phase de test, celles qui commencent à être déployées, et celles déjà dispo pour tout le monde. Cerise sur le gâteau, Microsoft promet même des estimations sur les dates de sortie – pas des promesses gravées dans le marbre, mais un sacré coup de pouce pour s’organiser.

Pour le moment, le portail ne comprend qu’un nombre limité de nouvelles fonctionnalités, mais il devrait bientôt s’étendre pour inclure tous les changements et ajouts introduits dans le programme Insider.

Bref, cette initiative est un premier pas vers une relation moins chaotique entre Microsoft et ses utilisateurs. La feuille de route ne résout pas tout – elle ne couvre pas encore toutes les éditions de Windows, et elle reste perfectible –, mais elle pose les bases d’une transparence qu’on attendait depuis longtemps.