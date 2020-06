Mobvoi TicWatch C2+ : une actualisation bienvenue avec toujours Wear OS à son bord

Mobvoi vient de dévoiler la TicWatch C2+. C'est une montre dite connectée ou intelligente, elle embarque Wear OS avec un design élégant et sobre.

Mobvoi vient d’annoncer sa nouvelle TicWatch C2+. C’est une montre connectée équipée de Wear OS, Android Wear pour les nostalgiques, qui arrive deux années après la TicWatch C2. Ce n’est pas le produit le plus haut de gamme de Mobvoi, la TicWatch Pro 2020 a été annoncée au mois de février.

Une actualisation de la TicWatch C2

Qu’est-ce qu’une montre Wear OS en 2020 ? En fin d’année 2019, nous nous demandions ce que faisait Google. Le marché des montres intelligentes est en croissance, pourtant Wear OS n’a pas beaucoup évolué. Et la TicWatch C2+ semble être de ces montres connectées du passé. Il n’y a pourtant (presque) rien à redire concernant ses caractéristiques.

La TicWatch C2+ est une montre au format 42 mm avec un écran AMOLED de 1,3 pouce en définition 360 x 360 pixels, 4 Go de stockage interne, le Snapdragon Wear 2100 (alors que le Wear 3100 existe), une capacité de batterie de 400 mAh, du Bluetooth 4.1, du Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) et du NFC (compatible avec Google Pay). Elle est toujours résistante à l’eau, avec la certification IP68, enfin l’autonomie annoncée est de 2 jours environ. Par rapport à la version de 2018, la C2+ passe à 1 Go de mémoire RAM (au lieu de 512 Mo), avec de nouveaux cadrans et un bracelet en silicone supplémentaire offert. Cela signifie que la taille de l’écran et le design ne changent pas.

L’autre aspect d’une montre connectée est ses capteurs. Pour le coup, ça reste extrêmement classique : elle suit vos séances d’exercice avec sa propre technologie TicMotion et dispose de capteurs tels qu’un GPS, un moniteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre et un gyroscope. Selon notre point de vue, c’est beaucoup trop léger quand Apple ou encore Withings et Huami (lié à Xiaomi) sont capables de fournir de nouvelles données pour mieux suivre nos activités, notre santé et notre sommeil. Cette C2+ reste néanmoins une alternative aux montres de Huawei et de Samsung, Wear OS lui confère un écosystème relativement complet avec l’intégration de Google Assistant et Google Pay. Cela fonctionne avec iOS, néanmoins il faudra Android pour profiter au maximum de ses fonctions.

Le prix et la disponibilité de la TicWatch C2+

Le Mobvoi TicWatch C2+ est déjà en vente sur le site marchand de Mobvoi au prix de 209,99 euros dans les coloris Or Rose, Onyx et Platine. Comme précisé plus haut, le bracelet en silicone noir de 20 mm est offert en plus.