Ce chargeur 300 W peut alimenter cinq appareils en charge rapide en même temps

UGreen a dévoilé à l'IFA 2023 un nouveau chargeur 300 W. On fait le tour du propriétaire.

L’IFA est le salon par excellence où trouver de petits accessoires aux capacités étonnantes. Pour cette édition 2023, nous sommes tombés sur un chargeur UGreen qui tire parti de la technologie GaN. Pour rappel, celle-ci permet de créer des chargeurs de nouvelles générations plus compacts et puissants à la fois.

Dans le genre puissant, la dernière bête de UGreen se pose là : 300 W en Power Delivery, répartis sur 5 ports USB. Dans le détail, on trouve quatre ports USB-C et un USB-A. Le port le plus puissant délivre jusqu’à 140 W, puis deux ports fournissent jusqu’à 100 W, suivi par un dernier port USB-C montant à 45 W. Le port USB-A monte à 22,5 W seulement.

Un câble USB 240 W fourni

Le chargeur supporte le protocole Power Delivery 3.1. Un câble de 1,5 m de long est inclus avec une puissance de 240 W.

Le chargeur UGreen Nexode 300W sera disponible à partir du 5 septembre 2023 pour un prix de 200 euros.

