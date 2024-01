Comment ce tracker GPS français veut aussi sauver la vie de vos animaux de compagnie

Le Minitailz est un nouveau tracker GPS lancé par la marque française Invoxia, et dont les divers capteurs et technologies brevetées lui permettent de détecter la fibrillation auriculaire des chiens et chats. Et ce afin de mieux comprendre et anticiper les signes de maladie cardiaque. 2024 oblige, l’intelligence artificielle est au cœur de ce dispositif.

Voilà maintenant 14 ans que la marque français Invoxia imagine et conçoit des trackers grand public et professionnels, que ce soit pour nos véhicules (voiture, vélo électrique), nos objets de valeur, voire même nos animaux domestiques depuis la sortie du Pet Tracker en 2018 et du Smart Dog Collar en 2022. Pour cette année 2024, le groupe tricolore en remet une couche avec un tout nouveau produit nommé Minitailz.

Présenté dans le cadre du CES 2024, sis à Las Vegas, ce dispositif portable est destiné aux chiens et chats. La principale nouveauté mise en avant par l’entreprise vise à mieux analyser la santé de ces animaux : Minitailz est en effet « capable de détecter la fibrillation auriculaire (AFib), signe de maladie cardiaque chez les chats et indicateur chez les chiens », écrit la marque dans un communiqué de presse officiel.

De l’IA au cœur du système

Pour ce faire, Invoxia a breveté une technologie nommée Heartprint Technology, qui « effectue des analyses de santé cardiaque et récupère des données biométriques pour surveiller les signes vitaux respiratoires et cardiaques des chiens et, pour la première fois, des chats, avec une précision de 97 % à 99 % ». À noter que cette technologie est actuellement en cours d’essai clinique en vue d’une validation.

Sans grande surprise, la grande tendance de l’année 2023 – à savoir l’intelligence artificielle – se retrouve au cœur de ce dispositif. L’IA est ainsi capable de traiter « les données des capteurs pour extraire des mesures précises des paramètres cardio-respiratoires et évaluer l’activité des chiens », explique Invoxia.

Ensuite, une autre IA « analyse ces métriques pour détecter d’éventuelles anomalies ou problèmes de santé ». Pour terminer, l’intelligence artificielle traduit ces métriques « en résultats clairs et compréhensibles pour les propriétaires, assurant une compréhension facile de l’état de santé de l’animal ». Tout ceci est à retrouver dans l’application, qui fournit alors des bilans médicaux sur le sommeil, la nourriture ou encore le cœur.

Prix et disponibilité

Le Minitailz n’oublie pas d’incarner le savoir-faire historique d’Invoxia, à savoir le suivi GPS en temps réel, couplé à une détection d’activités relativement variées : promenades, courses, jeux quotidiens, déplacements en voiture ou encore zoomies – ces périodes d’activités frénétiques aléatoires.

D’un poids de 37 grammes, l’appareil mesure 5,9 cm de long, 3 cm de large et 2,3 cm de haut, et dispose d’un mécanisme d’anneau réglable pour bien se fixe à l’animal de compagnie. L’autonomie annoncée est de 15 jours.

L’Invoxia Minitailz est disponible depuis le 7 janvier 2024 dans sa version destinée aux chiens, contre mars 2024 pour son itération réservée aux chats. Le prix d’achat est de 99 euros. Malheureusement, il n’inclut pas l’abonnement, facturé 129,95 euros à l’année ou 199,95 euros pour 24 mois.

