A quelques jours de l’ouverture de l’IFA de Berlin, le constructeur danois Bang & Olufsen a annoncé cette semaine sa nouvelle barre de son. Compatible Dolby Atmos, Chromecast et AirPlay 2, elle est proposée au prix fort.

C’est en fin de semaine, le vendredi 6 septembre, que l’IFA de Berlin ouvrira ses portes au public. Mais les constructeurs n’ont pas attendu l’ouverture officielle pour faire part de leurs nouveautés. Le fabricant danois Bang & Olufsen a d’ores et déjà annoncé une nouvelle barre de son baptisée Beosound Stage.

Cette nouvelle barre de son se veut particulièrement haut de gamme. Il s’agit d’une barre conçue pour être fixée à un mur, ou posée à l’horizontale sur une table, et dotée de nombreuses fonctionnalités comme l’indique Engadget. On retrouve ainsi une compatibilité avec Google Chromecast, AirPlay 2 et le Bluetooth.

Concernant les caractéristiques audio, Bang & Olufsen annonce que sa barre Beosound Stage est dotée de 11 haut-parleurs chacun équipé d’un amplificateur 50W. Quatre d’entre eux sont conçus pour les sons les plus graves, ce qui devrait permettre de se passer d’un caisson de basse. Surtout, la barre de son Beosound Stage est compatible avec le format Dolby Atmos pour une meilleure spatialisation.

La barre Beosound Stage de Bang & Olufsen sera disponible dans le courant de l’automne à un tarif particulièrement élevé. Le modèle classique, en aluminium ou en bronze, sera proposé à 1500 euros quand la version en bois de chêne sera affichée à 2250 euros.