Cobra Jet 1400 : la nouvelle Ford Mustang électrique déploiera 1400 chevaux

Plus de 1400 chevaux, 1491 Nm de couple instantané, près de 270 km/h en vitesse de pointe, Ford présente cette semaine sa Mustang Cobra Jet. Ce prototype réalisé en exemplaire unique a une ambition désormais presque commune. Démontrer une fois de plus que les véhicules électriques ont plus que jamais leur place sur les circuits.

Méchamment pourvue, la Mustang Cobra Jet 1400 n’est pas là pour se laisser intimider par ses concurrentes thermiques. Sous le capot de la nouvelle créature de Ford, un moteur électrique qui devrait être capable de développer plus de 1400 chevaux pour 1491 Nm de couple instantané selon Ford. La vitesse de pointe de l’engin ? Près de 270 km/h. De quoi dévorer un peu plus de 400 mètres de piste en environ 8 secondes, assure le constructeur américain, décidément très fier de sa nouvelle monture, qui arrive près d’un an après la Mustang Lithium limitée à 900 chevaux « seulement ». Preuve qu’au fond tout n’est qu’une affaire de perspective.

Un exemplaire unique, qui ne sera pas produit en série…

Pensée comme une vitrine technologique de ce que les ingénieurs de Ford sont capables de produire en ce printemps 2020, la Mustang Cobra Jet 1400 ne devrait pas passer le cap de simple prototype. Un prototype néanmoins très aguicheur que le fabricant dévoilait brièvement ce 22 avril sur YouTube. On vous conseille chaudement de lancer ce clip de 16 secondes (ci-dessous), ne serait-ce que pour la mélodie générée par le moteur électrique de cette sportive née.

« Les groupes motopropulseurs électriques nous donnent un tout nouveau type de performances et la Cobra Jet 1400, entièrement électrique, est un exemple qui pousse les nouvelles technologies à leur limite absolue (…) », a expliqué Ford dans un communiqué. « Ce projet a été un défi pour nous tous chez Ford Performance, mais un défi que nous avons adoré relever ».

Mustang Cobra Jet 1400 // Source : Ford Mustang Cobra Jet 1400 // Source : Ford Mustang Cobra Jet 1400 // Source : Ford Mustang Cobra Jet 1400 // Source : Ford

« Nous avons vu le projet Cobra Jet 1400 comme une opportunité de commencer à développer des groupes motopropulseurs électriques dans un ensemble de voitures de course avec lequel nous avions déjà beaucoup d’expérience, donc nous avions des critères de performance que nous voulions égaler et battre dès le départ ».

Projet participatif, fruit de la collaboration entre Ford, MLe Racecars, Watson Engineering, AEM EV, et Cascadia, ce prototype devrait régaler le public américain à l’occasion d’un événement de Dragster prévu plus tard cette année. Il s’agira de la première apparition véritablement publique de la Mustang Cobra 1400. Elle devrait, du moins on l’espère, valider les promesses de Ford et y engloutir un quart de mile en 8 secondes, soit un kilomètre départ arrêté en plus ou moins 20 secondes.

