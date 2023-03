Cette nouvelle marque française de scooters électrique dégaine deux 125 cc très prometteurs

Le marché des scooters électriques est en forte croissance, avec une très large gamme d'équivalents 50 cc mais aussi un choix grandissant de modèles 125 cc, plus puissants et mieux adaptés aux voies rapides. C'est dans ce contexte que la nouvelle marque française Murtas Motorcycles se lance dans l'aventure, en annonçant deux modèles 125 cc.

Si la marque Murtas Motorcycles ne vous dit rien, c’est normal, puisque celle-ci vient de naître. Basée dans la région de Montpelier, elle conçoit ses modèles dans l’Hexagone et stocke également les pièces détachées des ses deux-roues en France. L’entreprise se lance sur le marché avec l’annonce de deux nouveaux scooters électriques équivalents 125 cc, qui semblent très prometteurs, le tout dans un prix assez contenu.

Un fondateur expérimenté

Patrice Murtas, le fondateur de la marque, est spécialisé dans l’import et la distribution de deux-roues, notamment pour les marques Jonway et Super Soco. Fort de son expérience, il a naturellement voulu se lancer lui-même dans ce marché juteux et porteur, avec l’ambition de devenir leader du marché.

Deux modèles 125 cc

La marque annonce donc deux modèles équivalents 125 cc, les MX1 et MX2, qui sont en réalité le même scooter, mais avec une batterie supplémentaire pour le MX2. Les deux modèles partagent ainsi des caractéristiques et un châssis commun.

En termes de performances, ils bénéficient d’un moteur Okla d’une puissance nominale de 4000 W, pouvant aller jusqu’à 7000 W en pic, afin d’atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. Les accélérations sont correctes, sans pour autant être décoiffantes, avec un 0 à 50 km/h atteint en 3,9 secondes.

Le MX1 est équipé d’une unique batterie de 2 880 kWh, lui conférant une autonomie de 55 km en mode sport, 80 km en mode urbain et 110 km en mode éco. Le MX2 bénéficie quand à lui d’une seconde batterie de la même puissance, doublant ainsi les mesures précitées. Les accumulateurs sont amovibles et chacun se charge en 2h30, grâce au chargeur rapide 72V 18Ah. Le freinage régénératif fait également partie de l’offre standard, permettant de maximiser l’autonomie.

Les scooters sont tous deux équipés d’une alarme et marche arrière de série, ainsi que d’une grande selle deux places pour une charge maximale de 200 kg. Ils mesurent 210 x 70 x 140 cm pour 96 kg sans batterie et sont proposés uniquement en noir.

Des tarifs attractifs

Si la marque a pour ambition de devenir leader du marché, c’est aussi grâce aux tarifs très attractifs qu’elle propose pour ses deux modèles, à savoir 4 990 euros pour le MX1, qui bénéficie d’un bonus écologique de 720 euros, et 5 990 euros pour le MX2, qui profite quant à lui de 900 euros de bonus écologique.

Ce sont des prix très attractifs au vu des performances proposées et il nous tarde de les essayer pour en savoir plus.

