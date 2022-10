Les 5 voitures électriques du Mondial qui vont vous faire oublier les thermiques

S’il ne fallait retenir que cinq voitures de ce Mondial de l’auto 2022, ça serait celles-ci : la Fisker Ocean, la Renault 5 électrique, la BYD Atto 3, la Microlino et la Ora Funky Cat. On vous explique pourquoi !

Avec Ulrich, nous nous sommes rendus au Mondial de l’automobile dans son édition 2022 afin de découvrir et de monter à bord de nombreuses voitures électriques. Nous avions déjà repéré une quinzaine de voitures électriques qui nous faisaient de l’œil. Sur place, nous avons rendu visite à tous les constructeurs présents, pour se faire un premier avis sur l’intégralité des modèles.

Nous vous avons déjà donné nos premières impressions dans de nombreux articles sur le sujet. Nous allons maintenant vous présenter les cinq voitures électriques que nous avons vu au salon de l’auto, et qui devraient marquer l’année 2023 selon nous. Au point même de vous faire oublier les voitures thermiques !

Fisker Ocean : des belles prestations pour un tarif correct

On ne présente plus le Fisker Ocean : le SUV électrique américain est attendu pour 2023 en France. Sa particularité : l’intégration de panneaux solaires sur son toit, pour profiter de l’énergie “gratuite” fournie par le soleil.

Ulrich : Le Fisker Ocean est ambitieux. Ce SUV se positionne face au Model Y de Tesla, et il n’a rien à lui envier. Performances, autonomie, design, fonctionnalités… de plus, il sera construit par Magna Steyr. Il est fort probable que cette voiture rencontre un franc succès.

Si Fisker peut produire l’Ocean à son prix cible avec les caractéristiques indiquées, et sans mauvaises surprises, il proposera l’un des véhicules électriques les plus performants du marché.

Vincent : J’avoue avoir été agréablement surpris par la Fisker Ocean, qui rend encore mieux en vrai que sur les photos ou vidéos que l’on peut voir sur Internet. J’ai beaucoup apprécié le rétroviseur central qui intègre une caméra, ou les petites fonctionnalités permettant de “vivre” dans sa voiture, comme les petites tablettes escamotables permettant de travailler ou de manger confortablement.

Les voitures solaires sont très intrigantes, et à ce titre, j’ai adoré essayer le prototype de la Lightyear 0 cet été en Espagne. Ici, le principe est assez similaire et permet de gagner quelques kilomètres d’autonomie chaque jour grâce au soleil.

Le rapport qualité / prix semble assez bon, notamment sur la version d’entrée de gamme, avec une autonomie de 440 km pour 41 900 euros (hors bonus écologique). Ça peut être le carton de l’année 2023 en Europe, si la production arrive à suivre et que les essais sur route se révèlent fructueux.

Renault 5 électrique : la remplaçante des Zoé et Twingo

La Renault 5 électrique est très ambitieuse. Elle arrive après la Renault Zoé, qui a ouvert la voie de la voiture électrique en France, mais aussi après la Renault Mégane E-Tech. Cette R5 électrique promet d’être une voiture très populaire, avec un prix de base qui devrait démarrer à moins de 30 000 euros, notamment grâce à sa “petite” batterie. Impossible de ne pas citer la Renault 4L électrique présentée au salon à l’état de concept-car.

Vincent : J’attends la Renault 5 électrique avec beaucoup d’impatience. C’est un peu le symbole du renouveau de l’industrie automobile. Le retour aux sources, avec une voiture électrique compacte, qui n’est pas un SUV. La recette est donc simple : une consommation électrique contenue permettant d’intégrer une batterie d’une capacité modeste. De quoi permettre de réduire les coûts et de proposer une voiture électrique abordable.

Le design est vraiment top, mais il va falloir attendre encore un peu avant qu’elle puisse remplacer la Twingo et la Zoé. Il est question d’une commercialisation au courant de l’année 2024 si tout va bien. Précisons également qu’il s’agit ici du concept, et que certains éléments de design pourraient être amenés à évoluer.

Ulrich : La Renault 5 EV Concept a été montrée en janvier 2021, et nous l’avons vu pour la première fois lors du Mondial de l’Auto 2022. Soyons honnêtes : il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de voir cette petite voiture rétro-futuriste débarquer chez les concessionnaires Renault. Néanmoins, elle ne laisse personne indifférente.

Surtout en personne, les proportions sont tout simplement parfaites, les lumières, les roues et les accents sont correctement dimensionnés et placés. Renault, écoutez-nous : ne changez pas son style.

Avec la réussite de la Mégane E-Tech, et l’architecture CMF-B EV de Renault, elle devrait proposer une bonne autonomie, un infodivertissement complet, des performances correctes et une excellente maniabilité. Rendez-vous en 2023 pour son officialisation, et la découverte de la version de production, et en 2024 pour les premières livraisons. Enfin, ça, c’est si tout se passe bien.

BYD Atto 3 : rapport qualité-prix

Le géant chinois BYD, numéro deux mondial de la voiture électrique (derrière Tesla mais devant le groupe Volkswagen) arrive en France avec trois voitures électriques. Celle qui se vendra le plus dans l’hexagone est la BYD Atto 3, avec ses dimensions bien plus européennes que ses grandes sœurs les BYD Han et Tang.

Vincent : Nous avons pu monter à bord de la BYD Atto 3, et nos impressions sont plutôt bonnes comme vous pouvez le lire dans notre article dédié. Même si, quelques éléments de design ou d’ergonomie nous ont un peu crispé, marquant la différence culturelle entre la Chine et l’Europe.

Toujours est-il que son design est plutôt réussi, et que son grand coffre devrait ravir les familles. Elle est assez bien placée en termes de tarifs. Cependant, le plus difficile pour convaincre les consommateurs français, sera de réussir à développer son réseau de distribution.

Ce qu’on a pu voir sur la plupart des voitures chinoises sur le salon, c’est que le système d’infodivertissement était bien plus évolué que sur les propositions de la plupart des constructeurs européens. Sauf Renault, qui utilise Android Automotive pour améliorer l’interface utilisateur.

Ulrich : L’Atto 3 sera la voiture la moins chère de BYD. Pour ceux qui se demandent si BYD est légitime, la marque chinoise a vendu 641 000 voitures électrifiées (VE et hybrides) au cours du premier semestre 2022. En face d’elle, il y a du monde puisqu’on peut citer la MG ZS EV, la Nissan Leaf ou encore la Hyundai Kona Electric.

À première vue, elle a quoi bousculer le marché. Aux côtés de la MG, elle promet de changer un peu la donne sur le marché des véhicules électriques, avec un bon prix et certainement une capacité de production pour répondre à la demande.

Renault Mobilize Duo et Microlino : la micro-mobilité électrique

Difficile de départager la Mobilize Duo de Renault de la Microlino. Ce sont deux microcar électriques concurrentes de la Citroën Ami, qui n’ont pas du tout la même philosophie. La Microlino surfe sur la tendance et l’aspect visuel tandis que la Mobilize Duo succède à la Twizy en visant le côté fonctionnel et pratique. Nous avons d’ailleurs abordé les deux modèles en détail dans notre podcast de la semaine.

La version pour la plage (dans un pays où il ne pleut pas) // Source : Marie Lizak pour Frandroid Source : Marie Lizak

Vincent : J’ai adoré la Microlino, conçue par une entreprise Suisse. C’est une microcar vraiment mignonne au look ravageur, mais avec deux défauts rédhibitoires selon moi. Le premier, c’est sa porte qui s’ouvre depuis l’avant du véhicule. Ca peut être pratique pour se garer perpendiculairement au trottoir, mais totalement frustrant si une autre voiture vous bloque l’accès sur un parking plus conventionnel.

Son deuxième défaut est son prix : à partir de 12 500 euros pour la version Lite L6e disponible à partir de 14 ans avec le BSR. C’est quasiment deux fois plus cher que la Citroën Ami ou que la Renault Twizy. Et justement, cette dernière tire sa révérence et profite du Mondial de l’auto pour laisser sa place à la Mobilize Duo de la filiale de Renault.

Source : Marie Lizak Source : Marie Lizak Source : Marie Lizak

Nous n’avons pas pu monter à bord du concept, mais la recette de la Twizy a été reprise, avec une belle mise à jour de l’intérieur, de l’extérieur (enfin des vitres !) et de la partie technique avec plus d’autonomie. Et si c’était ça, le futur de la voiture électrique ?

Ulrich : J’ai eu l’opportunité de conduire la Microlino dans les rues de Paris. Cette Microlino nous vient de Suisse. Avec ses ères de vieille Fiat 500, elle est surtout à l’image de l’Isetta. Elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. À regarder, le Microlino est très belle et très mignonne. Mais sous ce côté rétro et ce charme, elle est résolument moderne.

Sur la route, elle est vraiment dynamique. Si elle n’est pas faite pour se faufiler tel un deux-roues, elle braque ultracourt et se gare dans de toutes petites places. Le freinage est mordant, mais comme on se passe des habituelles béquilles électroniques (ABS, ESP), cela part un peu dans tous les sens lorsqu’il faut s’arrêter brutalement. Surtout quand il pleut.

La Microlino s’avère finalement une franche réussite, du moins avec cette première approche. Certes bien plus chère qu’une Citroën Ami, mais elle a le style pour elle.

Microlino // Source : Ulrich pour Frandroid Source : Marie Lizak

La nouvelle Renault Twizy, Mobilize Duo, ressemble davantage à la City Transformer CT-1. C’est un format bien plus “scooter” que la Microlino. Pour le moment, même si elle est prometteuse, cette nouvelle Twizy devra suffisamment être armée pour faire face à la Citroën Ami qui continue d’occuper le trône des microcars grâce à son tarif, à partir de 7 800 euros.

Même si je pense que c’est une étape importante pour une transition vers une mobilité douce, ces microcars restent des voitures, et on peut se poser la question de leur pertinence en hyper-centre des villes. Enfin, contrairement à une voiture traditionnelle, elles sont peu polyvalentes, puisqu’elles sont cantonnées à la ville.

Elles sont également onéreuses en comparaison à un vélo électrique ou un scooter. De plus, l’isolation sonore est mauvaise, sans oublier l’amortissement très ferme qui restitue la moindre imperfection de la route, les dos d’âne devenant très rapidement un supplice.

Ora Funky Cat : la compacte chinoise soignée

Le constructeur chinois GWM (Great Wall Motors) arrive en Europe avec la Ora Funky Cat, qui est une voiture compacte très séduisante sur le papier. Dans les prochains mois, on devrait également voir arriver The Next Ora Cat (Lighting Cat).

Vincent : L’Ora Funky Cat est une voiture électrique compacte qui propose de nombreuses prestations intéressantes, comme ses finitions intérieures impecables, son système d’infodivertissement au goût du jour et ses capacités de conduite autonome comme nous l’avion vu lors de notre rencontre il y a quelques mois.

Ce n’est pas une voiture chinoise “au rabais”, et ça fait plaisir. On pourrait presque la comparer à une Mini, que ce soit par sa forme, mais aussi son design. Si bien souvent, les voitures “jolies” et fun comme la Fiat 500 rognent sur la qualité ou l’habitabilité, ce n’est pas le cas ici.

Pour le moment, l’Ora Funky Cat est uniquement disponible en Grande-Bretagne, à partir de 31 995 livres, soit environ 36 500 euros. Et pour ce prix, elle se contente de “seulement” 310 km d’autonomie sur cycle mixte WLTP malgré une batterie de 48kWh. Ce qui annonce une consommation gargantuesque pour cette “petite” voiture.

Ulrich : L’Ora Funky Cat a beaucoup à offrir. C’est bien plus qu’une simple voiture électrique. Tout d’abord, elle est belle. Vous pensez qu’elle ressemble à une Porsche ? Ce n’est pas une pure coïncidence puisque c’est l’ancien designer de Porsche, Emanuel Derta, qui est aux commandes de l’équipe de design d’Ora.

L’approche rétro-moderne a été bien exécutée dans toute la voiture. Y compris à l’intérieur, avec le double écran, ou encore les interrupteurs inspirés des avions, les évents d’aération qui s’étendent sur toute la longueur du tableau de bord… Bref, c’est mignon, et ça respire la qualité et les bonnes idées. C’est un gros succès commercial potentiel.

