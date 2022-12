Les voitures électriques sont plus puissantes que les voitures thermiques, voici la preuve

La Lucid Air Sapphire de 1 200 ch grâce à ses trois moteurs électriques impressionne et se frotte à des sportives déjà aguerries comme la nouvelle Tesla Model S Plaid de 1 020 ch et la redoutable Bugatti Chiron thermique de 1 500 ch.

Avec l’avènement de l’électrique, les voitures de plus de 1 000 ch ne sont pas devenues monnaie-courante, mais presque !

Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire, Lotus Evija, Pinifarina Battista, Rimac Nevera… Tous ces modèles dépassent les 1 000 ch, certains flirtent même avec les 2 000 ch, ils sont tous électriques et ils offrent tous des performances bien supérieures à certaines supercars thermiques.

Des chiffres impressionnants

Aujourd’hui, le média américain Hagerty nous propose une vidéo impressionnante et très intéressante. La nouvelle Lucid Air Sapphire, qui a été présentée il y a quelques mois semaine, possède trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1 200 ch.

Impressionnant pour une berline qui se veut avant tout familiale et pratique. Elle s’oppose à la Tesla Model S Plaid, une berline du même segment de 1 020 ch, également dotée de trois moteurs électriques. La berline américaine a d’ailleurs battu le record du Nürburgring pour une voiture électrique de série, juste avant de se faire doubler à nouveau par la Porsche Taycan.

Du côté des thermiques, c’est simple, il s’agit tout simplement du modèle de série le plus puissant qui soit : une Bugatti Chiron Pur Sport de 1 500 ch grâce à un W16 8,0 litres quadri-turbo. Une moto, une Ducati Panigale V4 SP2 de 215 ch vient se frotter à ces beaux bébés, « pour la forme » dirons-nous.

La Lucid Air Sapphire en démonstration

Les trois voitures ont été testées sur un quart de miles, c’est-à-dire sur un 0 à 400 mètres départ arrêté. Ce sont les deux voitures électriques qui partent le plus vite. La Lucid Air Sapphire prend rapidement les devants, suivie de près par la Tesla Model S Plaid.

La Lucid Air Sapphire et la Tesla Model S Plaid réclament 2,1 secondes pour l’exercice du 0 à 100 km/h (avec un léger avantage de 0,03 seconde pour la Lucid) contre 2,3 secondes pour la Bugatti Chiron.

Lucid Performance Grand Touring // Source : Lucid Lucid Performance Grand Touring // Source : Lucid

À la fin de la course, la Lucid atteint une vitesse maximale de 251 km/h, tandis que la Tesla termine la course à 244,6 km/h. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, la Tesla se fait rattraper à la fin par la Bugatti Chiron grâce à l’allonge de son moteur thermique.

Au final, la Lucid parvient à franchir la ligne d’arrivée en 9,1 secondes, soit deux dixièmes de moins que la Tesla et la Bugatti, qui ont toutes deux terminées en 9,3 secondes. Et face à la moto ? C’est encore la Lucid Air Sapphire qui l’emporte, mais d’une plus courte tête.

Ce qui est intéressant, c’est la comparaison entre les voitures électriques et thermiques. Ces dernières ne peuvent pas partir aussi rapidement que les voitures électriques à cause de leur moteur à combustion qui ne réagit pas aussi vite que les moteurs électriques. Ces derniers peuvent faire varier leur puissance à 1000 Hz (soit 1 000 fois par seconde), ce qui permet d’être aux limites de la perte d’adhérence et ainsi grapiller quelques mètres.

La Lucid Air Sapphire entrera en production limitée l’année prochaine et son prix de départ sera de 249 000 dollars, soit pratiquement deux fois plus qu’une Model S Plaid aux USA (127 590 dollars), mais cela reste toujours environ dix fois moins cher qu’une Bugatti Chiron qui s’échange moyennant 2,4 millions d’euros en prix de base.

