Quelles sont les voitures électriques les plus sûres… et celles qui le sont moins ?

Avec l’avènement de la voiture électrique, les modèles sont de plus en plus nombreux à passer par la case Euro NCAP, l’organisme indépendant européen chargé de noter les voitures en matière de sécurité. Si la plupart des électriques sont particulièrement bien notées, il y a toutefois quelques ratés.

Si vous suivez assidûment l’actualité automobile, vous devez très certainement lire parfois quelques comptes-rendus concernant les salves de crash-tests publiées par l’organisme indépendant Euro NCAP.

Nous vous faisons d’ailleurs régulièrement un petit topo des notes que reçoivent les nouvelles voitures électriques en matière de sécurité. Si les voitures d’aujourd’hui sont aussi sûres, c’est grâce aux organismes indépendants qui, dans le monde entier, établissent des protocoles d’essai pour mettre en lumière la sécurité des voitures et les points à améliorer.

En Europe, l’organisme qui se charge de noter les voitures s’appelle Euro NCAP (European New Car Assessment Program). Celui-ci est basé à Bruxelles, en Belgique, et a été créé en 1997. Sa mission ? Effectuer des essais de chocs afin de tester les capacités dans le domaine de la sécurité passive des véhicules. Il s’agit aujourd’hui du juge de paix en matière de sécurité, et les bons résultats deviennent des éléments de communication importants pour les constructeurs.

Euro NCAP a d’ailleurs récemment mis son protocole de tests à jour, et vous pouvez retrouver tous les éléments étudiés au sein de notre dossier explicatif.

Dans ce dossier, nous allons donc regrouper l’ensemble des voitures électriques déjà testées, avec un focus sur les éléments importants, d’autant plus que la voiture la plus sûre du monde serait électrique, d’après Euro NCAP.

Les voitures électriques les plus sûres

Tesla Model S – 5 étoiles

Commençons donc par la voiture la plus sûre selon Euro NCAP depuis l’instauration du nouveau protocole : la Tesla Model S. La Model S récolte la note maximale de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Elle a obtenu la note globale la plus élevée parmi tous les véhicules testés selon le nouveau protocole d’Euro NCAP, avec une note générale de 92 %.

La Model S a obtenu près de 94 % concernant la protection des adultes en cas de collision, ce qui est l’une des meilleures notes parmi tous les véhicules testés pour le moment. Dans les autres domaines, la Model S excelle aussi avec une note de 91 % pour la protection des enfants à l’arrière, 85 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 98 % concernant les systèmes d’aide à la conduite.

La berline américaine profite du nouveau protocole qui met notamment l’accent sur les aides à la conduite, et il faut dire que la Model S est particulièrement bien pourvue à ce niveau, notamment avec la technologie Tesla Vision, un système de vision par caméra et de traitement par réseau neuronal qui est disponible de série sur tous les véhicules.

Tesla Model Y – 5 étoiles

C’est une autre Tesla qui occupe l’une des meilleures notes du protocole Euro NCAP avec une moyenne générale de 91 %. C’était d’ailleurs la voiture la plus sûre avant que la Tesla Model S ne soit testée il y a trois mois.

La Model Y a obtenu 97 % concernant la protection des adultes en cas de collision, ce qui est la meilleure note parmi tous les véhicules testés. Dans les autres domaines, le SUV américain excelle avec une note de 87 % pour la protection des enfants à l’arrière, 82 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 98 % concernant les systèmes d’aides à la conduite.

Smart #1 – 5 étoiles

Même si le nouveau SUV de Smart est fabriqué en Chine, il n’en demeure pas moins particulièrement bien noté. Le Smart #1 concurrence même le Tesla Model Y sur certains points !

Ainsi, la voiture a obtenu 96 % concernant la protection des adultes en cas de collision, 89 % pour la protection des enfants à l’arrière, 71 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 88 % concernant les systèmes d’aides à la conduite. Cela lui confère une note générale de 86 %, ce qui n’en fait pas le meilleur de tous, mais l’un des meilleurs dans la catégorie des SUV électriques.

MG4 – 5 étoiles

C’est un peu la surprise de ce classement puisque, comme pour le Smart # 1, la MG4 est fabriquée en Chine et est vendue en plus de ça particulièrement peu chère en Europe, en l’occurrence à partir de 29 990 euros en France, bonus écologique de 5 000 euros non déduit.

Avec cinq étoiles, la MG4 s’octroie un nouvel argument commercial de taille en plus de son prix canon. Dans le détail, ses scores ne sont pas incroyables, avec 83 % concernant la protection des adultes en cas de collision, 80 % pour la protection des enfants à l’arrière, 75 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 78 % concernant les systèmes d’aides à la conduite. Cela lui confère une note générale de 79 %, ce qui n’en fait pas l’une des meilleures, mais c’est en tout cas un très bon résultat compte tenu du prix.

Les voitures électriques les moins sûres

Renault Zoé – 0 étoile

Voici un cas un peu particulier. Et nous le verrons plus bas, mais il y en aura un second, et qui ne fait pas les affaires du groupe Renault. La Renault Zoé affiche un score catastrophique de zéro étoile avec 43 % concernant la protection des adultes en cas de collision, 52 % pour la protection des enfants à l’arrière, 41 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 14 % concernant les systèmes d’aide à la conduite.

Mais comment la Renault Zoé a pu passer de 5 étoiles lors de son premier test en 2013 à 0 en 2021 ? L’absence d’airbag rideau a évidemment pesé dans la balance, tandis que la Zoé perd surtout des points pour la partie ADAS avec le nouveau protocole.

La Zoé est un « ancien » véhicule. Et si EuroNCAP a bien renoté d’autres modèles avec le nouveau protocole, il ne l’a pas fait avec d’aussi vieux modèles. Autre problème : le modèle testé n’était pas équipé du freinage automatique d’urgence, qui entre en compte dans la note… et qui est disponible de série en France. À notre sens, cette note de 0 étoile est largement à nuancer et cela ne fait pas de la Zoé une voiture dangereuse.

Dacia Spring – 1 étoile

Si la MG4 s’offre un cinq étoiles et un prix contenu, du côté de chez Dacia, le prix (très) contenu se justifie par l’absence de certaines aides à la conduite, ce qui joue évidemment sur sa notation. Avec une seule étoile, la Spring fait à peine mieux que la Zoé, sauf qu’elle ne bénéficie pas de notre indulgence par rapport à la Renault, pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un modèle récent.

En fait, la Spring perd des points en raison de son positionnement low-cost, avec peu d’équipements. Par exemple, le freinage d’urgence a beau être disponible, celui-ci ne détecte pas les cyclistes et piétons, tandis qu’il n’y a pas d’aide au maintien dans la voie.

La Dacia Spring obtient 49 % concernant la protection des adultes en cas de collision, 56 % pour la protection des enfants à l’arrière, 39 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 32 % concernant les systèmes d’aide à la conduite.

Ça n’empêche pas la petite puce de Dacia de faire un carton commercialement parlant, d’autant plus qu’elle répond aux normes européennes en matière de sécurité.

BMW i4 – 4 étoiles

Entendons-nous bien, la BMW i4 n’a pas obtenu une mauvaise note avec 4 étoiles, mais sa notation est assez décevante compte tenu de son prix, à partir de 57 550 euros en France lorsque nous écrivons ces lignes.

La BMW i4 obtient 87 % concernant la protection des adultes en cas de collision, 87 % pour la protection des enfants à l’arrière, 71 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 64 % concernant les systèmes d’aide à la conduite. Cela nous donne une moyenne de 77,3 %, ce qui est un peu juste pour une voiture de ce type.

La berline allemande paie quelques ratés étonnants pour son segment, notamment concernant le maintien dans la voie et le freinage d’urgence face aux voitures.

Les notes des voitures électriques

Nous avons recensé les différentes voitures testées par Euro NCAP, en établissant également une moyenne générale selon les quatre principaux critères de notations que sont : la protection des adultes, la protection des enfants, la protection des piétons et des cyclistes et enfin les équipements et les ADAS.

Voitures Note générale Moyenne générale Audi Q4 e-tron 5 étoiles 82 % BMW i4 4 étoiles 77 % BMW iX 5 étoiles 83 % BMW iX1 5 étoiles 86 % BYD Atto 3 5 étoiles 81 % Citroën ë-C4 4 étoiles 71 % Cupra Born 5 étoiles 84 % Dacia Spring 1 étoile 44 % Fiat 500e 4 étoiles 73 % Ford Mustang Mach-E 5 étoiles 82 % Genesis GV60 5 étoiles 82 % Honda e 4 étoiles 71 % Hyundai Ioniq 5 5 étoiles 81 % Hyundai Ioniq 6 5 étoiles 85 % Kia EV6 5 étoiles 82 % Kia e-Niro 5 étoiles 83 % Lucid Air 5 étoiles 86 % Mazda MX-30 5 étoiles 80 % Mercedes EQE 5 étoiles 89 % Mercedes EQS 5 étoiles 86 % MG4 5 étoiles 79 % MG Marvel R 4 étoiles 73 % Mobilize Limo 4 étoiles 74 % Opel Mokka-e 4 étoiles 68 % Ora Funky Cat 5 étoiles 86 % Nio ES8 5 étoiles 83 % Nio ET7 5 étoiles 87 % Nissan Ariya 5 étoiles 86 % Polestar 2 5 étoiles 86 % Renault Zoé 0 étoile 38 % Renault Mégane E-Tech 5 étoiles 79 % Skoda Enyaq 5 étoiles 84 % Smart #1 5 étoiles 86 % Toyota bZ4X 5 étoiles 86 % Tesla Model Y 5 étoiles 91 % Tesla Model S 5 étoiles 92 % Volkswagen ID.3 5 étoiles 84 % Volkswagen ID.4 / ID.5 5 étoiles 86 % Volkswagen ID. Buzz 5 étoiles 82 % Volvo C40 5 étoiles 85 %

