Voitures électriques : ce petit détail à l’achat pourrait vous faire payer moins cher votre assurance auto

Alors que la voiture électrique et autonome continue à se développer, la question de l'assurance commence à se poser. Sera-t-il un jour possible de réduire le prix de la cotisation grâce aux capteurs LiDAR réputée plus fiable que les autres technologies en termes d'aides à la conduite ? C'est en tout cas ce qu'espère l'entreprise Luminar Tech, fournisseur de Mercedes, qui vient de s'associer avec la compagnie d'assurance Swiss Re.

Si certains pensaient qu’il serait bientôt possible d’aller travailler en dormant pendant que la voiture nous conduit en toute sécurité, ce n’est malheureusement pas encore possible. Mais de nombreux constructeurs y travaillent, comme Tesla, qui propose déjà son système Autopilot et son FSD (full self-driving), que nous avons eu la chance de pouvoir essayer.

Un partenariat inédit

Mais la firme n’est évidemment pas la seule. On pense par exemple à Ford, qui proposerait même le meilleur système de conduite autonome ainsi qu’à Mercedes. Le constructeur vient d’ailleurs tout juste de signer un nouveau partenariat avec l’entreprise américaine Luminar Tech afin d’équiper ses voitures d’un capteur LiDAR plus performant. Celui-ci permettra d’offrir une conduite autonome de niveau 3 encore plus sûre.

Car pour rappel, cette technologie est déjà proposée sur les EQS et Classe S et homologuée en Europe et dans le Nevada, jusqu’à 60 km/h. Et qui dit conduite plus sûre dit risques d’accidents moins élevé, tandis que ce système contribuerait également à réduire les embouteillages « fantômes » sur les autoroutes. Ainsi, si les voitures autonomes sont moins dangereuses, il serait logique que cela se répercute dans le coût de l’assurance.

C’est justement ce à quoi travaille Luminar Tech, qui ne doit pas être confondue avec le logiciel de retouche photo utilisant l’intelligence artificielle. L’entreprise américaine, qui collabore déjà avec Volvo ainsi que la marque chinoise Rising Auto vient en effet d’annoncer la signature d’un partenariat avec la compagnie d’assurance Swiss Re. Celui-ci se développera en plusieurs étapes.

En premier lieu, et comme l’explique la firme dans un communiqué, il sera question d’analyser et de « quantifier les performances sur route et les améliorations de la sécurité des véhicules grand public et commerciaux équipés du LiDAR de Luminar« . Ces tests devraient porter sur des véhicules déjà équipés, comme le nouveau Volvo EX90, les Rising Auto R7 et F7 ainsi que les Mercedes Classe S et EQS 100 % électrique.

Vers un prix en baisse ?

Mais Luminar Tech souhaite aller encore plus loin dans le cadre de cette nouvelle alliance. En effet, selon l’entreprise, les véhicules ayant choisi sa technologie pourraient profiter de tarifs réduits sur leur assurance auto. Un avantage qui sera donc uniquement réservé à ces derniers, ce qui signifie que les constructeurs ayant opté pour un autre fournisseur ne pourront pas en profiter. Sauf s’ils s’allient à d’autres compagnies.

Cette nouvelle offre conçue avec Swiss Re devrait être disponible pour les clients des voitures équipées de LiDAR dès l’année prochaine aux États-Unis. Pour rappel, ce type de capteur se distingue des autres par sa capacité à analyser avec une grande précision son environnement et de le cartographier. Cependant, il coûte encore très cher et n’est donc installé que sur des modèles haut de gamme.

Ce partenariat devrait marquer un tournant pour la voiture autonome, alors que certains constructeurs comme Mercedes pensent que le niveau 4 sera atteint dès la fin de la décennie. Celui-ci devrait également rassurer un peu plus les automobilistes, tandis que la législation souligne déjà que la responsabilité incombe aux marques en cas d’accident. Autant dire que celles-ci ont donc tout intérêt à proposer une technologie ultra-fiable pour éviter les problèmes comme Tesla avec son Autopilot. C’est notamment pour cette raison que la firme ne propose pas son FSD (techniquement de niveau 3 mais légalement de niveau 2) en Europe.

Mais le LiDAR sera-t-il bientôt dépassé ? En tout cas, il devra faire face à un concurrent de taille, développé par l’entreprise française Plastic Omnium, qui a dévoilé au CES de Las Vegas un capteur radar 4D intégré directement dans le pare-choc. Moins cher à réparer, il est aussi plus compact et plus performant. De plus, il est moins sensible aux conditions météo et consomme moins d’énergie.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).