Tesla : un nouvel accident mortel pose question, la sécurité routière s’en mêle

La Sécurité Routière américaine (NHTSA) ouvre une nouvelle enquête sur le système de conduite semi-autonome Autopilot de Tesla après qu'un véhicule de la marque a percuté un camion de pompier, entraînant la mort du conducteur. Ce n'est pas la première fois que le constructeur a affaire aux autorités sur ce sujet.

L’Autopilot est-il vraiment aussi fiable que Tesla veut nous le faire croire ? On est logiquement en droit de se poser la question. Car depuis plusieurs années déjà, les affaires impliquant ce système de conduite semi-autonome arrivée en 2015 sur la Model S se multiplient. Et le récent accident qui a eu lieu le 18 février dernier dans le comté de Contra Costa, en Californie n’arrange rien.

Il y a quelques jours, les pompiers intervenaient sur un accident de la route, avec leur camion garé au milieu de la route afin de bloquer l’accès et sécuriser la zone. Quand soudain, une Tesla s’est encastrée dans le véhicule de secours, tuant instantanément son conducteur tandis que le passager a été désincarcéré et conduit à l’hôpital. Quatre pompiers ont également été évacués.

Si pour l’heure, rien n’indique que l’Autopilot était enclenché au moment de l’accident, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), équivalent de la Sécurité Routière aux États-Unis souhaite tout de même des explications de la part de Tesla. Et pour cause, l’organisme enquête depuis deux ans déjà sur une douzaine d’accidents ayant impliqué des véhicules de secours avec les voitures électriques de la marque.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK

— Con Fire PIO (@ContraCostaFire) February 18, 2023