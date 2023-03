Voiture électrique : ce géant pétrolier se lance à son tour dans les bornes de recharge ultra rapides

Le groupe pétrolier BP va implanter ses premières bornes de recharge rapide en France via sa filiale BP Pulse. Pour cela, il va s'associer à un géant de l'immobilier tricolore afin d'installer 25 stations d'ici à 2025 offrant une puissance allant jusqu'à 300 kW.

Si l’objectif des 100 000 bornes de recharge accessibles en France en 2021 promis par Emmanuel Macron n’a toujours pas été atteint, on s’en rapproche tout doucement. En effet, au 28 février dernier, le pays en comptait pas moins de 90 803, même si notre pays reste encore un élève assez moyen par rapport à d’autres pays européens. Mais les choses commencent à s’améliorer, alors que de plus en plus d’opérateurs s’implantent sur le territoire.

Un nouvel acteur

On pense bien sûr à Ionity, mais également Fastned et plus récemment IECharge qui vient de s’installer en France. Sans parler des Superchargeurs Tesla et de TotalEnergies, qui revend même ses stations-service dans certains pays d’Europe pour se concentrer sur la recharge. Mais bientôt, toutes ces entreprises devront faire face à un nouveau rival qui va également investir le marché français.

Et celui-ci n’est pas tout à fait inconnu, puisqu’il s’agit tout simplement de BP. Le groupe pétrolier britannique, qui possède déjà des stations-service sur le territoire, a récemment entrepris une diversification de ses activités. Celui-ci s’est en effet lancé dans les bornes de recharge via sa filiale BP Pulse.

Celle-ci est déjà présente au Royaume-Uni et en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas, en Chine et aux États-Unis. Et voilà donc qu’elle arrive enfin en France, comme l’annonce l’entreprise dans un communiqué publié sur son site. Au total, BP Pulse prévoit de rendre opérationnelles pas moins de 25 stations de recharge rapide sur le territoire d’ici à 2025.

Si le gouvernement veut mettre l’accent sur les aires d’autoroutes, les stations de BP seront surtout implantées dans des centres commerciaux en périphérie des grandes villes. Certaines seront également installées près des principaux grands axes routiers, sans donner plus de détails pour l’instant.

Une recharge très rapide

Chacune des stations seront équipées de chargeurs délivrant une puissance atteignant les 300 kW. De quoi rivaliser frontalement avec Electra ainsi que TotalEnergies et dépasser les Superchargeurs Tesla qui restent plafonnés à 250 kW. Et ce même avec la nouvelle V4 qui commence à s’implanter en Europe. En revanche, Ionity offre toujours une puissance supérieure à 350 KW, de même que Lidl et Kallista Energy avec 360 kW.

Ce projet ne se fait pas seul, puisque BP a signé un partenariat avec la Compagnie de Phalsbourg, un géant français de l’immobilier qui a notamment réalisé les centres commerciaux Mon Grand Plaisir et The Village près de Lyon. Il est donc tout à fait probable que les premières stations soient installées dans ces établissements ou à proximité.

En effet, l’entreprise a récemment lancé un grand plan prévoyant l’installation de 1000 bornes de recharge électrique sur ses parkings. 100 000 m2 de panneaux solaires seront également implantés afin d’alimenter ces stations. Ce qui permettra de proposer une charge moins chère, puisque les bornes dépendront moins du réseau public, actuellement sous tension. Ce système permettra aussi de réduire celle-ci, notamment lors des heures pleines.

Les premiers sites devraient être opérationnels avant la fin de l’année, mais il faudra en revanche patienter un peu avant de connaître les prix de la recharge. Pour l’heure, c’est Lidl qui est le moins cher, avec un kW à 40 centimes seulement voire même 25 centimes, contre 0,70 euro chez Ionity.

