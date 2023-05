Leapmotor T03 à 6 euros par jour : la concurrente de la Dacia Spring est-elle une bonne affaire ?

Les voitures électriques abordables ne courent pas les rues, mais les constructeurs chinois commencent peu à peu à proposer des modèles à des prix plus abordables. C'est le cas de la nouvelle Leapmotor T03, une adorable petite voiture électrique, concurrente de la Dacia Spring, que le constructeur chinois propose à partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois. Est-ce une bonne affaire ? Décryptage.

Longtemps seule sur le marché des citadine low-cost 100 % électrique, la Dacia Spring n’est plus seule. Elle a été rejointe il y a quelques semaines par la nouvelle Leapmotor T03, une petite voiture chinoise électrique très aboutie que nous avons pu prendre en main il y a quelque temps déjà. L’occasion de constater qu’en plus de son prix de façade canon (moins de 20 000 euros, bonus déduit), elle bénéficie d’une dotation d’équipements plus riche et d’une meilleure qualité de fabrication.

Pour son offre en France, Leapmotor a choisi de calquer son financement sur celui de la Dacia Spring, à savoir à partir de 180 euros par mois, soit 6 euros par jour d’après le site officiel de la marque. De prime abord, ça a plutôt l’air alléchant comme offre, mais nous allons tout de même voir qu’il y a quelques conditions à remplir pour en arriver là et qu’il ne s’agit peut-être pas de la meilleure solution financièrement parlant.

La Leapmotor T03 proposée à 6 euros par jour

Contrairement aux autres constructeurs, chez Leapmotor, on ne s’embête pas avec les options et les finitions. En France, un seul modèle est disponible au catalogue. Seule la couleur change. De base, la voiture sera bleue foncé. C’est cette version qui est donc concernée par l’offre à 6 euros par jour. L’ajout d’une couleur en option (490 euros) ne devrait pas forcément faire significativement grimper les mensualités cela dit.

Voici la liste des principaux équipements disponibles de série :

2 airbags

Assistance au freinage d’urgence

Bloc d’instrumentation de 8 pouces

Capteur de pression des pneus

Caméra de recul

Climatisation automatique

Feux de jour à LED

Modes de conduite personnalisables

Phares automatiques

Radars de stationnement AV/AR

Radio MP3 4 avec 4 haut-parleurs

Écran tactile de 10,1 pouces

GPS

Bluetooth

Ports USB (x 2)

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs électriques et chauffants rabattables manuellement

Siège conducteur réglable en hauteur

Toit panoramique fixe

Vitres AV/AR électriques

Volant cuir multifonction réglable en hauteur

Techniquement, la Leapmotor T03 est dotée d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 41,3 kWh, pour une autonomie théorique d’environ 280 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Une valeur qui passe alors à 417 kilomètres en cycle purement urbain.

La citadine est livrée de série avec un chargeur embarqué de 6,6 kW qui permet une recharge à domicile de 30 à 80 % en courant alternatif en 3h30. Il faut alors compter 36 minutes sur une borne rapide, avec une puissance maximale plafonnée à 45 kW.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LOA de la Leapmotor T03 ?

Il s’agit d’une offre de location avec option d’achat sur 25 mois et 10 000 kilomètres, soit seulement 5 000 km par an. Leapmotor indique que l’offre à 6 euros par jour est soumise à un premier loyer de 7 500 euros, hors bonus écologique de 5 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros.

Bonne nouvelle, Leapmotor ne joue pas sur un petit détail fiscal en cette année 2023. En effet, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales.

Le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Autrement dit, cela ne concerne pas la majorité des acheteurs.

Par contre, il y a la condition de la prime à la conversion à remplir. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LOA de la Leapmotor T03 ?

Sur deux ans de location avec option d’achat, votre Leapmotor T03 vous coûtera 4 320 euros. Leapmotor affiche sa voiture à partir de 25 990 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix net de 18 490 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 23,4 % du prix de votre voiture. C’est moins que la décote sur deux ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix.

L’offre est une LOA, il y a donc une option de rachat du véhicule. Vous aurez donc, à la fin des 25 mois, deux options : restituer la voiture sans lever l’option d’achat ou bien lever cette option pour que la voiture vous appartienne définitivement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LOA, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

L’option d’achat concernant ce modèle est de 17 219,94 euros. En additionnant les mensualités déjà payées et l’option d’achat finale, la Leapmotor T03 revient au final à 21 539,94 euros. Plus haut, nous vous disions qu’en déduisant les aides, le prix de façade de la voiture était de 18 490 euros. Au final, si vous levez l’option d’achat, vous aurez payé 3 049,94 euros de plus la voiture par rapport à une acquisition directe.

Les éléments à retenir

D’un point de vue financier, la LOA n’a rien de très intéressant puisque, comme énoncé plus haut, vous payez en quelque sorte plus de 3 000 euros pour simplement financer votre voiture. À ce compte là, autant aller dans une banque directement et négocier un prêt au prix de la voiture. Les mensualités seront plus élevées, certes, mais le prix final sera plus intéressant.

Par exemple, au Crédit Agricole, grâce au « Prêt Véhicule » et son TAEG à 6,14 % sur 24 mois, on arrive à des mensualités de 811,18 euros. C’est élevé, certes, mais au final, à la fin des 24 mois, la voiture vous aura coûté 19 468,37 euros (dont intérêts de 793,47 euros et frais de dossier de 184,90 euros).

Bien sûr, vous pouvez faire allonger le crédit pour baisser les mensualités et le taux d’intérêt. Sur 48 mois par exemple, le taux descend à 5,96 % et les mensualités à 428,33 euros par mois. En revanche, le prix d’acquisition final monte à 20 559,79 euros, mais cela reste toujours plus avantageux que la LOA.

Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence ? Cela s’explique par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 24 mois, celle-ci vous appartient, sans compter que vous n’avez pas de limite pour le kilométrage. En LOA, vous payez uniquement une partie de la voiture et à la fin des deux ans, vous aurez le choix entre restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique, ou alors lever l’option d’achat préalablement établie.

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, et même mieux dans le cas de la Leapmotor T03, la solution de la LOA est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente.

La LOA est intéressante si vous n’avez pas vraiment de visibilité concernant la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

