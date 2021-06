Pour gagner en qualité, Microsoft installe des Xbox Series X dans son cloud gaming du Game Pass

Le service de cloud gaming de Microsoft va gagner en qualité ! Finies les consoles Xbox One S, ce sont désormais des Series X personnalisées qui sont utilisées dans les centres de données de Microsoft.

Après avoir officiellement lancé le cloud gaming du Xbox Game Pass sur navigateur, ce qui permet désormais d’en profiter depuis un iPhone par exemple, Microsoft a également annoncé avoir installé des Series X personnalisées dans ses centres de données.

Microsoft annonce ainsi avoir mis à jour ses centres de données dédiées au cloud gaming. Jusqu’à maintenant, on retrouvait des Xbox One S (Microsoft avait déjà montré à quoi ça ressemblait), désormais il y a des Series X personnalisées. On va donc gagner en fluidité et en qualité d’images.

Nous apportons également des améliorations significatives à l’expérience globale : Xbox Cloud Gaming est désormais alimenté par du matériel Xbox Series X personnalisé. Nous avons mis à niveau les centres de données Microsoft du monde entier avec le matériel Xbox le plus rapide et le plus puissant pour vous offrir des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images améliorées et une expérience de jeu d’une nouvelle génération. Pour garantir une latence minimale et une qualité optimale sur le plus grand nombre d’appareils possible, nous diffuserons des flux en 1080p et jusqu’à 60 images par seconde. Nous continuerons à innover et à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu en nuage.

Microsoft limite le flux vidéo en définition Full HD jusqu’à 60 images par seconde. Cependant, l’annonce montre clairement que Microsoft envisage d’améliorer cette qualité d’image, avec pourquoi pas proposer de la définition 4K et un taux de rafraîchissement supérieur à 60 ips. Techniquement, la Series X peut faire tourner de la 4K et peuvent également dépasser les 60 ips.

C’est quoi le Xbox Cloud Gaming ?

Xbox Cloud Gaming (ou xCloud) de Microsoft est le composant de streaming de cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate qui ne nécessite pas de console pour être utilisé. Concrètement, vous pouvez jouer à plus d’une centaine de jeux sans avoir besoin d’un matériel dédié pour ça. Pour l’utiliser, il vous faut un abonnement à 12,99 euros/mois au service Ultimate. Cet abonnement vous permet également d’installer des dizaines d’autres jeux sur PC, Xbox One et Xbox Series.

Une nouvelle manette « Designed for Xbox »

Pour célébrer ces annonces, Microsoft a apposé son badge « Designed for Xbox » sur l’un des meilleurs accessoires de jeu mobile : la manette Backbone One. Cette nouvelle version est physiquement identique au modèle précédent qui est disponible depuis fin 2020, néanmoins il y a désormais une version spéciale avec un emballage sur-mesure.

Vous pouvez également utiliser le Razer Kishi, également une manette sous la forme d’un pad extensible dont les « poignées » se positionne de part et d’autre du téléphone.