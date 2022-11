Xbox Series S : la next-gen est à son meilleur prix pour le Black Friday

L’hiver arrive, et il va bien falloir occuper ces longues soirées. Ça tombe bien, pour le Black Friday, la Xbox Series S est à un prix plus qu’attractif chez CDiscount, mais seulement jusqu’au 28 novembre.

Pour le Black Friday, Microsoft a pensé à tous les joueurs et à tous les budgets avec sa Xbox Series S. Jusqu’au 28 novembre, la console ne perd pas loin de 70 euros, la faisant passer sous la barre des 230 euros.

Petite par la taille, grande par les performances

Microsoft a fait fort avec sa Xbox Series S, en lançant une console de nouvelle génération compacte et aussi abordable. Elle partage une bonne partie de la fiche technique de sa grande sœur, la Xbox Series X, mais fait les concessions au bon endroit afin que l’expérience de jeu reste la plus optimale possible.

Si la Xbox Series S se départit d’un lecteur de disques, elle conserve le même processeur AMD à 8 cœurs. Elle intègre un SSD de 512 Go, avec des capacités de transfert identiques à sa grande sœur, pour assurer une fluidité maximale pour tous les jeux. La définition en jeu peut également atteindre les 1440p.

On note également que la Xbox Series S propose un rendu allant jusqu’à 120 images par seconde, afin de rester compétitif lors de vos sessions de jeu en ligne. Elle prend aussi en charge le ray tracing, à l’instar de la Xbox Series X, assurant ainsi des environnements encore plus réalistes qu’avant et un rendu des lumières exceptionnel.

Et si la Xbox Series S fait tourner les franchises les plus récentes, elle permet par ailleurs de profiter de nombreux jeux de générations précédentes comme ceux de la Xbox One, Xbox 360 ou encore de la Xbox originale.

Le Xbox Game Pass, pensé pour la Xbox Series S

Même si la Xbox Series S ne possède pas de lecteur de disques, cela ne l’empêche pas de profiter d’un catalogue de jeux XXL grâce au Xbox Game Pass. L’abonnement de Microsoft est disponible sous trois formes différentes.

Dans tous les cas, il permet d’accéder sans limites à un large catalogue de jeux, allant de la petite création indépendante au plus grand titre AAA. Les jeux provenant des studios Xbox sont également disponibles dans le Game Pass le jour de leur sortie. Ce sera par exemple le cas de Starfield, le futur hit de Bethesda.

Avec l’abonnement Ultimate à 12,99 euros par mois, vous avez accès à ce catalogue de jeux depuis votre console, mais aussi votre smartphone et votre ordinateur grâce au cloud gaming. De quoi profiter sans interruption de l’écosystème Xbox, du multijoueur en ligne, des titres du catalogue EA Play et des remises et contenus exclusifs réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate.

Du jeu, des séries, et surtout de belles réductions

Avec une compatibilité 4K, Dolby Vision et HDR10, la Xbox Series S permet la lecture de contenus vidéos dans les meilleures conditions. La console de Microsoft inclut de plus un accès à l’ensemble de vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video. L’occasion de passer d’un jeu à une série TV sans avoir à changer de support.

En bref, la Xbox Series S est une console de nouvelle génération tout-en-un qui devient encore plus abordable à l’occasion du Black Friday. Du 21 novembre au 28 novembre, elle est en promotion chez CDiscount et passe ainsi à 229 euros. Une réduction rarement atteinte pour cette console qui occupera parfaitement vos soirées d’hiver.