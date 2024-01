Nintendo : vers une Switch 2 cette année… mais avec une grosse déception ?

La Switch 2 disponible dès 2024 ? Oui, mais au prix d'un spectaculaire retour en arrière sur le plan de l'affichage. D'après un analyste interrogé par Bloomberg, la nouvelle console de Nintendo se contenterait d'un écran LCD... en lieu et place de l'OLED disponible depuis le lancement d'un modèle dédié en 2021.

Que faut-il attendre de la Nintendo Switch 2 ? Si la piste d’une console nettement plus puissante est bien sûr d’actualité, il ne faudrait pas s’attendre à une expérience d’affichage ébouriffante si l’on en croit Hiroshi Hayase, analyste pour le cabinet Omdia.

Interrogé récemment par le média américain Bloomberg, cet observateur de l’industrie prédit l’arrivée d’une nouvelle Switch courant 2024… mais avec à son bord un écran LCD de 8 pouces, en lieu et place de la dalle OLED de 7 pouces installée sur le meilleur modèle actuellement disponible. En clair, avec sa nouvelle console, Nintendo reviendrait à la technologie d’affichage de sa Switch classique, se contentant d’une diagonale un peu plus grande et vraisemblablement d’une définition 1080p.

Vers une dalle LCD Full HD de 8 pouces pour la Switch 2 ?

Les estimations de Hiroshi Hayase ne reposent évidemment pas sur des informations partagées par Nintendo, qui n’a encore rien officialisé concernant la console, mais sur une observation attentive de la chaîne d’approvisionnement et des activités d’entreprises spécialisées dans la fabrication d’écrans de petite taille. D’après lui, l’entrée en production de la Switch 2 conduira d’ailleurs à un doublement de la production d’écran de divertissement en 2024.

On ignore toutefois si cette dalle LCD de 8 pouces serait limitée à une fréquence 60 Hz, ce qui constituerait une seconde déception alors que certains utilisateurs espèrent l’arrivée du 90 Hz ou du 120 Hz sur la Switch 2.

Quoi qu’il en soit, la console en aurait nettement plus sous le capot que sa prédécesseure. Cette dernière aurait d’ailleurs déjà fait l’objet de démonstrations aux professionnels du secteur vidéoludique, et ce, en août dernier, lors de la Gamescom 2023. Sur place, un prototype de la machine aurait été capable d’animer Legend of Zelda: Breath of the Wild en 4K à 60 FPS.

Une fiche technique encore inconnue

Difficile par contre de savoir précisément quels composants seraient de la partie. Certaines sources évoquent la présence d’une puce Nvidia Tegra 239 (une version customisée de la puce T234), gravée en 5 nm ou en 8 nm par Samsung. Cette puce prendrait nativement en charge le ray tracing et supporterait également le DLSS de Nvidia. En revanche, la technologie Frame Generation permise avec le DLSS 3.0 ne serait pas d’actualité sur la nouvelle console de Nintendo, qui serait par contre compatible HDR en mode « docké ».

D’après Digital Foundry, qui a enquêté sur les performances potentielles de la Switch 2, la machine pourrait en l’état développer un niveau de performances équivalent à celui d’un Xbox Series S. Une progression notable face à l’actuelle Switch, souvent pointée du doigt pour son manque de performances.