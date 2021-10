Nacon Revolution X Pro : même le poids de cette manette est personnalisable

Nacon lance sa deuxième manette officielle pour Xbox Series X|S et PC Windows. La firme française a décidé de jouer à fond la carte de la personnalisation.

Nacon lance une manette filaire officielle pour Xbox Series X, Series S, Xbox One et PC Windows, intitulée la Revolution X Pro. La filiale de Bigben Interactive est plutôt connue pour ses manettes pour PS5 et PC, comme la Nacon Revolution Pro. Elle n’a eu qu’à rajouter un X au nom pour à l’univers Xbox ce coup-ci.

Ce n’est pourtant la première manette officielle Microsoft lancée par l’entreprise française. Elle avait déjà lancé la Nacon Pro Compact en début d’année. Nacon propose là un produit qui a l’air nettement plus premium : on passe tout de même d’un tarif d’une cinquantaine d’euros à près de 110 euros.

Personnalisation poussée

Pour ce tarif, Nacon propose une manette qui pousse à fond la carte de la personnalisation. Déjà sur le plan matériel, la manette est livrée avec un jeu de six poids qu’on peut intégrer directement dans l’appareil. De la même manière, les joysticks peuvent être personnalisés en formes concaves ou convexes à l’aide de 6 angles de joysticks et de 6 têtes. Le tout est livré au sein d’une pochette de transport rigide, avec câble tressé fourni.

Par ailleurs, la manette propose aussi une personnalisation logicielle. Une application intitulée Revolution X, téléchargeable directement sur la console Xbox ou sur le store de Windows, permet de régler la réactivité des gâchettes, la course des joysticks, mais aussi de remapper les boutons comme on le souhaite. Il est possible de sauvegarder ses réglages dans un profil pour les retrouver.

Dolby Atmos dans une manette ?

Autre petite originalité, la manette intègre des boutons supplémentaires par rapport à la traditionnelle configuration Xbox. Ceux-ci sont situés en dessous. Le cercle autour du joystick droit est également équipé d’un éclairage RGB personnalisable.

Dernière petite originalité : la Nacon Revolution X Pro intègre une licence Dolby Atmos. Oui oui, vous avez bien lu. Alors attention, il ne s’agit pas de sonoriser votre salon, mais bien de brancher un casque et de profiter des plaisirs du Dolby Atmos par ce biais. Si votre casque possède un micro, Nacon a intégré un algorithme de suppression des bruits parasites qui devrait rendre votre voix plus claire.

Prix et disponibilité

La Revolution X Pro est disponible au prix de 109,90 euros. Avec un tel tarif, elle se positionne à quelques encablures de la Xbox Elite Série 2 officielle à 179,99 euros, et non loin de la Razer Wolverine V2 à 119,99 euros en prix conseillé.