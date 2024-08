Un nouvel acteur ambitieux du GPU pourrait bientôt bousculer le trio Nvidia, AMD et Intel

Qui aurait cru qu’ARM, le discret architecte derrière la plupart de nos smartphones, se lancerait un jour dans l’arène des GPU haute performance ? C’est pourtant le pari fou que semble faire l’entreprise britannique, selon des sources proches du dossier.

Et si votre jeu préféré sur PC tournait sur une carte graphique qui n’est pas signée Nvidia, AMD, Intel, mais… ARM ! Ce scénario, qui aurait paru farfelu il y a encore quelques années, pourrait bien devenir réalité dans un futur pas si lointain.

Selon des informations du journal économique israélien Globes, ARM, le géant britannique connu pour ses designs de processeurs mobiles, travaillerait en secret sur son propre GPU (Graphics Processing Unit) dédié.

Alors oui, je vous vois venir : « Mais ARM ne fait pas déjà des GPU pour smartphones ? » Effectivement, l’entreprise propose depuis des années des unités graphiques sous le nom de Mali, qui équipent de nombreux smartphones Android. Mais là, on parle de quelque chose de bien plus ambitieux : un GPU capable de faire tourner des jeux PC, voire de servir d’accélérateur pour l’intelligence artificielle. Autant dire qu’on change complètement de dimension.

Un pari audacieux, mais risqué

Entrer sur le marché des GPU grand public, c’est un peu comme décider de grimper l’Everest en tongs : c’est possible, mais ça promet d’être sacrément compliqué.

Intel en a fait l’amère expérience avec ses GPU Arc, qui ont eu du mal à décoller malgré les moyens colossaux de la firme. Le nerf de la guerre ? Les pilotes, ces petits logiciels qui font le lien entre le matériel et le système d’exploitation.

Développer des pilotes performants pour Windows, c’est un véritable casse-tête, surtout quand on doit supporter DirectX, l’interface de programmation propriétaire de Microsoft, en plus d’OpenGL et Vulkan.

Mais ARM a peut-être un atout dans sa manche : son expertise dans le domaine de l’efficacité énergétique. Les processeurs ARM sont réputés pour leur faible consommation, un avantage non négligeable à l’heure où l’on parle de plus en plus d’écoresponsabilité dans le monde de la tech.

L’IA, le véritable objectif ?

Cependant, il y a certainement anguille sous roche. Et si le gaming n’était qu’une façade, un objectif secondaire pour ARM ? Le véritable Graal pourrait bien être l’intelligence artificielle. Pensez-y : Nvidia cartonne actuellement grâce au boom de l’IA, ses GPU étant largement utilisés pour entraîner et faire tourner des modèles d’IA gourmands en puissance de calcul.

Il se murmure que Softbank, le propriétaire d’ARM, souhaiterait développer son propre accélérateur d’IA. Ce projet GPU pourrait donc être la première pierre d’un édifice bien plus ambitieux. ARM chercherait-il à se positionner sur le marché lucratif des accélérateurs d’IA, tout en gardant un pied dans le monde du gaming pour diversifier ses revenus ?

C’est une hypothèse séduisante, mais qui soulève de nombreuses questions. ARM a-t-il les reins assez solides pour se lancer dans une telle aventure ? L’entreprise, qui ne produit pas son propre matériel, mais vend des licences d’architecture, devra-t-elle revoir son modèle économique ? Et surtout, comment réagiront les géants en place, Nvidia et AMD en tête ? Beaucoup trop de questions pour un lundi matin de reprise.

En tout cas, Samsung se pose exactement la même question actuellement.

