M4 Max d’Apple : Intel et AMD sont déjà à la traîne

L’Apple M4 Max vient d’établir de nouveaux records, devant AMD et Intel.

Source : Apple

Après la puce M4 Pro, la M4 Max qui équipe les derniers MacBook Pro, fait parler d’elle. La presse et les créateurs de contenu sont en train de tester les derniers MacBook Pro, et ils lancent des benchmarks. On peut donc facilement récupérer les résultats.

Autant vous dire que la puce M4 Max ne se contente pas de surpasser ses prédécesseurs : elle va bien plus loin.

Une montée en puissance spectaculaire

Apple n’y est pas allé de main morte avec son nouveau processeur. Dans les tests Geekbench, le M4 Max affiche des scores qui donnent le tournis : 4 060 points en single-core et 26 675 points en multi-core. Pour les non-initiés, ces chiffres peuvent paraître abstraits, alors traduisons : c’est comme le processeur grand public le plus rapide au monde.

Le plus impressionnant ? La puce dépasse de 15 % les performances du Ryzen 9 9950X d’AMD et du Core Ultra 9 285K d’Intel, deux monstres de puissance qui dominaient jusqu’ici le marché. Surtout que l’on compare des processeurs pour PC fixe à un processeur pour PC portable.

Mais attention. Première ombre au tableau : le prix. 3 799 euros dans sa configuration minimale et jusqu’à 5 849 euros pour un MacBook Pro équipé du M4 Max dans sa configuration maximale, on frôle l’indécence.

De plus, il faut prendre ces benchmarks avec des pincettes. Geekbench n’est pas la seule mesure qui compte, et nous attendons avec impatience les tests sur d’autres plateformes comme Cinebench pour avoir une vision plus complète des performances réelles.

Un autre aspect à considérer est l’intégration de cette puce dans l’écosystème Apple. Si vous êtes déjà dans l’univers de la pomme, vous profiterez pleinement de cette puissance brute. Mais pour les autres ? C’est une autre histoire. La compatibilité avec certains logiciels professionnels peut encore poser un problème, malgré les progrès réalisés depuis le passage aux puces Apple Silicon.

Enfin, il y a aussi le gaming. L’écosystème gaming sur Mac reste limité comparé à Windows. Malgré les efforts d’Apple pour séduire les développeurs de jeux et l’arrivée de titres AAA, la bibliothèque de jeux compatibles reste encore trop restreinte pour faire du Mac une véritable machine de gaming.