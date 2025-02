Pourquoi votre prochain processeur sera vendu incomplet (et c’est tant mieux) en raison de cette loi

Face à la nouvelle réglementation européenne sur les emballages et déchets (PPWR), un changement s’annonce dans l’industrie des processeurs.

Dès 2026, votre prochain CPU pourrait arriver sans dissipateur thermique. Mais contrairement aux apparences, cette évolution pourrait bien être une excellente nouvelle pour les utilisateurs.

Le marché des processeurs a longtemps souffert d’un paradoxe : les constructeurs incluent des dissipateurs thermiques, généralement un ventirad basiques, que la plupart des gens n’utilisent jamais.

Ces refroidisseurs stock, bien que fonctionnels, sont souvent relégués au fond d’un tiroir au profit de solutions plus performantes. Résultat ? Des millions de dissipateurs thermiques produits chaque année finissent par devenir des déchets électroniques.

La nouvelle réglementation européenne PPWR, entrée en vigueur le 11 février 2025, vise à réduire drastiquement les emballages superflus. Bien qu’elle ne cible pas explicitement les dissipateurs thermiques, son impact sur la taille des packagings pourrait contraindre les fabricants à les vendre séparément d’ici août 2026.

L’industrie montre déjà des signes d’adaptation : les dernières générations de processeurs haut de gamme comme le Core Ultra 9 285K ou le Ryzen 9 9950X sont commercialisées dans des boîtes minimalistes, sans dissipateur inclus.

Pour l’environnement d’abord : moins d’emballages, moins de déchets électroniques, et une optimisation de la chaîne logistique. Les boîtes plus compactes permettront de transporter davantage d’unités pour la même empreinte carbone.

Pour les utilisateurs ensuite : la fin des dissipateurs inclus pourrait entraîner une légère baisse du prix des processeurs.

L’économie réalisée pourra être investie dans une solution de refroidissement véritablement adaptée aux besoins.

Selon le calendrier publié par l’Union européenne, le règlement sur les emballages et les déchets est entré en vigueur le 11 février 2025. Les fabricants disposent d’un délai de grâce de 18 mois, nous verrions donc des processeurs sans dissipateurs thermiques à partir du 12 août 2026.

