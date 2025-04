« J’ai remis la Bbox dans son carton » : reprendre le contrôle de son Internet en remplaçant sa box

Obligation légale dans certains pays, démarches plus complexe en France, remplacer la box de son opérateur par une alternative permet de retrouver le contrôle sur son accès à Internet.

Depuis le début des années 2000 et l’arrivée de la Freebox, le marché des télécom en France a ça de particulier que l’on mise beaucoup sur la qualité de sa box, de laquelle découle la qualité de notre connexion.

Loin d’un simple modem, les box sont petit à petit devenues des machines à tout faire et de vrais arguments commerciaux. Au point qu’Orange, Bouygues Telecom, SFR ou encore Free organisent des conférences dédiées à dévoiler leurs box internet de nouvelle génération.

C’est très bien, mais si l’on souhaite ne pas utiliser la box de son opérateur ? Il est possible de remplacer l’appareil par son propre routeur, mais la démarche n’est pas toujours simple.

Remplacer la box : pourquoi faire ?

Si les opérateurs proposent de super box, à quoi ca sert de la remplacer ?

Faire des économies ? Pas vraiment, puisque la box est quoi qu’il arrive compris dans l’abonnement mensuel. Espérons à ce sujet que la législation évolue pour obliger les opérateurs à séparer le prix de l’abonnement et la location de la box, en rendant cette dernière non obligatoire.

Non, il s’agit tout d’abord de pouvoir remplacer la box par un système plus performant et moderne. Par exemple, si votre opérateur vous propose une box limitée en Wi-Fi 5 ou 6, ou si vous souhaitez améliorer la sécurité de votre connexion grâce à un par feu intégré plus performant.

Il y a aussi, à la marge, la question du design. Dans mon cas, la Bbox Wi-Fi 6E est trop encombrante pour rentrer dans l’armoire technique où se trouve ma prise fibre.

Enfin, il s’agit surtout de regagner le contrôle de son accès à Internet. Par exemple, Bouygues Telecom force le choix du serveur DNS dans les paramètres de sa Bbox. Cela signifie que certains sites seront inaccessibles s’ils sont bannis du serveur DNS de Bouygues Telecom. On appelle cela, un DNS menteur. En remplaçant la box, on regagne la possibilité de choisir son serveur DNS.

Voilà pour quelques exemples simples, mais concrètement comment cela se passe ?

J’ai remplacé ma Bbox : le matériel utilisé

J’ai souscrit il y a peu de temps à la fameuse offre Pure Fibre de B&You, mais je souhaitais donc reprendre le contrôle sur mon accès à Internet.

Un routeur Ubiquiti // Source : Frandroid

Pour cela, j’ai fait le choix d’adopter le système Unifi d’Ubiquiti. Il s’agit d’une marque très populaire qui propose une gamme de produits robustes pour le réseau.

J’ai plus précisément fait le choix d’un routeur Gateway Max de la marque. Pour environ 230 euros, ce routeur propose un switch 4 ports RJ45 à 2,5 Gb/s, une capacité à supporter des centaines d’appareils connectés sans fléchir et un firewall intégré de grande qualité.

Il existe bien sûr tout un tas d’autres solutions chez la marque, comme le Dream Router pour avoir le Wi-Fi intégré, et chez les concurrents comme Asus, TP-Link, Netgear, etc.

Et l’arrivée fibre ?

Il y a un autre appareil indispensable pour remplacer la Bbox, c’est l’ONT. Il s’agit de cet appareil entre la prise fibre et la box, qui reçoit en entrée le câble fibre optique et en sortie un câble RJ45 Eathernet.

Il est de plus en plus souvent directement intégré à la box, comme c’est le cas avec la Bbox Wi-Fi 6E.

Le petit boitier ONT, à gauche, est nécéssaire à l’opération // Source : Frandroid

Dans ce cas, il faut soit passer par un produit alternatif, comme le Leox LXT que l’on peut acheter en Pologne, ou plus simplement, demander au SAV de l’opérateur l’envoi d’un ONT gratuit. Ici Bouygues Télécom m’a envoyé un ONT de la marque Huawei, mais l’opérateur fourni aussi des modèles Nokia.

De la bidouille

Chez Bouygues Télécom, le remplacement de la partie routeur est plutôt simple.

Il suffit de se rendre dans les paramètres de son routeur est d’indiquer le VLAN ID sur la connexion WAN à 100. La connexion WAN (Wide Area Network), c’est la connexion qui part de votre routeur vers Internet, à l’inverse de la connexion LAN (Local Area Network) pour votre réseau local privé.

Le plus complexe se trouve dans le fameux remplacement de l’ONT. Dans mon cas, avec l’appareil Leox, j’ai dû me connecter en Telnet à l’appareil pour lui envoyer des commandes dans le but de le paramétrer comme l’était ma BBox.

Une opération pas si complexe que ca, mais forcément effrayante au premier abord. Heureusement il existe de nombreux guide sur Internet.

Cela donne ce genre de chose. On détermine les valeurs notamment grâce à l’IMEI de la Bbox et le numéro de série indiqué sur son étiquette.

Sur Internet, deux communautés se sont montées pour s’entraider sur ces sujets et déterminer ce genre de commandes. À l’échelle internationale c’est 8311, qui a, par exemple, un guide dédié à Bouygues. À l’échelle plus locale, en France, le forum spécialisé Lafibre.info réuni un maximum de ressources pour remplacer une box par un routeur.

Ma Bbox est retourné dans son carton

Une fois la configuration faite, je me retrouve avec un réseau que je maitrise à 100% à la maison.

Plus une trace de Bouygues Télécom. Je peux configurer mon écosystème Unifi pour optimiser les performances, sécuriser mon réseau, assigner des adresses IP fixes à certains appareils comme mon NAS ou mon serveur Proxmox. Cela permet d’y accéder facilement depuis autre part que chez moi.

Cela fait maintenant plus de 5 ans que j’ai laissé de côté la box de mes opérateurs successifs, sans jamais avoir besoin de reconfigurer mon écosystème Unifi. Tout est conservé, je ne repars pas à zéro en changeant de fournisseur.

Et pour les autres fournisseurs ?

Chaque opérateur propose une gestion différente de l’accès à Internet et de sa box.

Chez SFR, il faut, par exemple, dans un premier temps s’assurer d’avoir un accès « Full Stack », c’est-à-dire avec une IPv4 dédiée qui ne sera pas partagée avec d’autres abonnés.

L’opérateur a en effet pris la décision, par défaut, de gérer son réseau fixe comme son réseau mobile, avec un système CGNat qui partage une IPv4 entre plusieurs abonnés. Là encore une demande au SAV permet de corriger le tir.

La configuration se fait ensuite au niveau des paramètres DHCP de la connexion Wan, où il faut activer l’option 60 du protocole avec la valeur « neufbox_NB6VAC-FXC » pour que le routeur s’identifie comme une neufbox sur le réseau.

Chez Free, la plupart des intéressés se retranchent derrière une configuration en mode bridge. Dans mon cas personnel, je n’ai jamais réussi à configurer un routeur correctement derrière une Freebox en mode bridge.

Orange a complexifié les choses en 2023, et depuis la tâche est particulièrement ardue pour remplacer sa Livebox. Heureusement, grâce à la popularité de l’opérateur, de nombreux guides existent sur le web, comme chez Opnsense et pon.wiki.

La France doit imiter la Belgique

Notre marché à quatre opérateurs, et en particulier la présence de Free, a permis une infrastructure Internet, des abonnements et des prix que le monde entier nous envie.

En particulier nos voisins en Belgique qui aimeraient sans aucun doute profiter des mêmes offres que nos opérateurs. Mais il y a un point où le pays a pris de l’avance, c’est sur la question des routeurs alternatifs. Depuis 2023, en Belgique, comme dans d’autres pays européens, l’opérateur ne peut plus vous obliger à utiliser sa box.

On aimerait que la France se saisisse de la même opportunité. Cela pourrait favoriser encore davantage l’innovation, mais également ne plus pousser l’utilisateur à changer sa box à chaque changement d’opérateur.

