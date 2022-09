La première tête thermostatique Xiaomi Aqara arrive en France

La marque Aqara, qui fait partie de l'écosystème des marques de Xiaomi, fait un pas de plus en France en y commercialisant un nouveau produit. Il s'agit d'une tête thermostatique, la E1, compatible avec HomeKit, Google Home ou encore Alexa.

Rattachée à l’écosystème Xiaomi Smart Home, la marque Aqara de Xiaomi est surtout présente en Chine. Elle n’est certes pas très installée en France, mais elle y arrive petit-à-petit. En mai dernier, Aqara lançait la Smart Door Lock A100 Zigbee, une serrure connectée qui n’a pas été lancée en Europe depuis. Cette fois-ci, Aqara fait un pas de plus chez nous avec sa tête thermostatique connectée E1.

Automatiser le réglage de son chauffage

Une tête thermostatique connectée vient remplacer la tête que l’on trouve sur nos radiateurs. Son rôle est de contrôler le chauffage sur chaque radiateur de façon indépendante. Pour la E1, elle peut se fixer sur « les radiateurs hydroniques, y compris les radiateurs muraux, les chauffe-serviettes et même les sols chauds ».

Aqara annonce que « ce thermostat pour radiateur prend en charge la plupart des vannes de radiateur grâce à son raccord fileté M30*1,5 mm et aux adaptateurs fournis pour les vannes RA, RAV et RAVL1 ». L’Aqara E1 fonctionne avec deux piles AA qui permettent d’utiliser la tête thermostatique pendant un an.

L’un des arguments du constructeur chinois est que sa tête peut recevoir des mesures de températures de capteurs connectés Aqara. Sur certaines têtes « classiques », il s’agit d’un capteur interne dont les mesures peuvent être faussées à cause de sa proximité avec le radiateur. Dans les usages, la marque dit que l’on peut imaginer un scénario dans lequel la tête coupe le chauffage « lorsqu’une porte ou une fenêtre reste ouverte, afin de réduire le gaspillage d’énergie ».

Une tête thermostatique connectée compatible avec plusieurs systèmes domotiques

Le fabricant déclare que son objet connecté supporte le protocole Zigbee 3.0. Il ajoute qu’il aura droit à une mise à jour OTA via son hub Zigbee pour que sa tête E1 prenne en charge le protocole Matter.

Sa tête thermostatique est déjà compatible avec HomeKit, Google Home, Alexa, Home Assistant et IFTTT. Via l’application Aqara Home, on peut programmer les radiateurs en fonction des horaires de présence des habitants. Le chauffage peut aussi s’activer lorsqu’on rentre chez soi, ou en fonction de la météo.

La tête thermostatique connectée Aqara E1 est disponible sur Amazon en France à 89,57 euros.

