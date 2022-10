Ce VTT électrique mise sur le carbone pour abaisser au maximum son poids

Le Wilier Urta Hybrid est un VTT électrique tout en carbone dont le poids passe sous la barre des 16 kilos, selon la marque. Quatre versions aux prix onéreux sont proposées.

Il ne se passe pas un mois sans qu’un nouveau VTT électrique fasse son apparition sur le marché des VAE. Après les Mako Hybrid GT, Cannondale Trail Neo 1, Yamaha Moro 07, Frey Evolve Neo et Neo Pro, Lightrider E Ultimate, Lyke SE ou encore Ibis Oso, place au Wilier Urta Hybrid de la marque italienne Wilier Triestina.

Cette entreprise vieille de plus de 100 ans se positionne ici avec un vélo tout-terrain haut de gamme qui débute à partir de 7000 euros et grimpe jusqu’à 12 500 euros selon la version. Nous aborderons plus tard les différences qui les distinguent, car deux nombreux éléments techniques les lient également.

Un moteur convenable, mais il y a mieux ailleurs

À commencer par le cadre en carbone, qui permet à Wilier de tirer le poids du vélo vers le bas. Le site officiel mentionne un poids inférieur à 16 kilos, ce qui le situe dans la moyenne relativement basse des VTTAE. Les deux modèles les plus hauts de gamme optent pour du carbone au niveau du guidon – contre de l’aluminium pour le reste.

Les quatre versions s’appuient par ailleurs sur un moteur Fazua Ride 60 – propriété de Porsche après le rachat de Fazua en juin 2022 –, qui, comme son nom l’indique, offre un couple de 60 Nm. Cette valeur semble en retrait par rapport à certains concurrents dont le couple grimpe aisément à 85 Nm.

Limité à une vitesse maximale de 25 km/h, le Wilier Urta Hybrid intègre une batterie de 430 Wh d’un poids de 2,3 kg. Le constructeur indique qu’un accumulateur complémentaire de 210 Wh peut être ajouté, sans donner la moindre précision sur l’autonomie théorique du cycle.

De série, le quatuor embarque une tige de selle télescopique KS Ragei, ainsi qu’une fourche suspendue RockShox SID d’un débattement de 120 mm. La suspension arrière – une RockShox Deluxe Ultimate Remote – offre le même débattement. Vous avez dans tous les cas affaire à un VTTAE tout suspendu taillé pour les terrains délicats.

Des prix qui s’envolent

Du côté des freins, vous aurez affaire à des freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT501 sur les trois modèles les plus abordables, contre des freins XTR BR-M9100 à deux pistons sur la version la plus onéreuse. Il faut aussi composer avec un écran LED qui indique le niveau de batterie, une application compatible, un port USB-C et des roues de 29 pouces.

Le plus haut de gamme (modèle E357BH4M) a droit à un dérailleur plus abouti – SRAM Eagle XX1 AXS – et des roues Miche K4 (contre Miche 966H pour les trois autres). Voici les prix respectifs des quatre modèles disponibles sur le site officiel de la marque transalpine :

E357BH4M : 12 500 euros ;

E357GAXH : 8200 euros ;

E357G2HX : 7900 euros ;

E357XHHX : 7000 euros.

