Ce vélo électrique au design unique dépasse les 350 km d’autonomie

Le CAKE Åik n’est pas un vélo électrique comme les autres : principalement destiné aux professionnels, ce deux-roues modulaire revendique une autonomie gargantuesque grâce à l’ajout de deux batteries additionnelles.

CAKE est une marque suédoise réputée pour ses véhicules électriques au design très singulier. Nous vous en parlions déjà en 2019 avec la motocross branchée Kalk& et la petite moto Ösa, suivie quelques années plus tard du très personnalisable PRISM Makka. En ce début d’année, le constructeur remet le couvert.

La firme nordique a en effet révélé un tout nouveau véhicule dans le cadre du CES 2023 : il s’agit cette fois-ci d’un vélo électrique nommé Åik. Encore une fois, son look atypique ne passe pas inaperçu. Mais c’est aussi et surtout sa fiche technique qui impressionne, compte tenu de son autonomie théorique énormissime.

Entre 120 et 355 km d’autonomie

En effet, ce cycle revendique une autonomie initiale de 120 km grâce à sa batterie de 750 Wh. Ce qui est déjà excellent. Sauf qu’il est possible d’ajouter deux batteries additionnelles pour grimper à 355 km de rayon d’action. C’est ici un record absolu pour un vélo électrique, qui atteint la portée de certaines voitures électriques – la Peugeot e-2008, par exemple.

Plus globalement, le CAKE Åik fait partie de la gamme « :Work » du groupe. Cette catégorie est composée de véhicules utilitaires principalement adressés aux professionnels. L’Åik profite donc d’une modularité exemplaire grâce à son cadre en aluminium customisable au possible, du moins selon vos besoins.

Il est par exemple possible d’y fixer un porte-bagages, des paniers, une remorque ou encore des sièges passagers, pour une capacité de charge totale de 200 kg. Dans son communiqué de presse officiel, CAKE revendique un vélo robuste, capable de répondre aux exigences des utilisateurs pour le travail et les déplacements quotidiens.

Le reste de la fiche technique reste attrayante à bien des égards, à l’image du moteur central de 250 W et d’un impressionnant couple de 100 Nm. C’est un atout nécessaire pour garder une bonne dose de dynamisme aux démarrages et lors de reprises, qui plus est si vous êtes chargés à l’avant et à l’arrière.

Cette motorisation est associée à une transmission automatique à variation continue, l’Enviolo Extreme CVP. Concrètement, ce système clé en main est capable de changer les rapports de vitesse en s’adaptant à l’effort du cycliste et la vitesse du vélo, le tout de manière automatique.

Une note salée

Les pneus de 20 pouces sont quant à eux associés à des freins à disque hydrauliques Tektro HD-E740. Autre élément intéressant : sa capacité à recharger des appareils électroniques tiers, comme des outils ou autres équipements, précise CAKE. Nous avons ici affaire à une technologie Vehicle to Load (V2L), de plus en plus courant sur les voitures électriques.

Si le CAKE Åik est au premier abord adressé au marché professionnel, il n’en reste pas moins accessible au grand public, prévient la marque, qui évoque une disponibilité au printemps. Problème : le prix annoncé n’est clairement pas à la portée de tous, au vu des 6470 euros demandés pour la configuration minimale.

La note grimpe d’ailleurs à 7290 euros avec un porte-bagages avant et arrière, puis à 9140 euros pour la version dotée des deux batteries additionnelles. Bref, un tarif exceptionnel pour un vélo électrique unique en son genre, et qui délivre une autonomie encore jamais vue dans le secteur.

