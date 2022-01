CyberPowerPC présente un fascinant boitier PC à façade mouvante

L'équipementier américain CyberPowerPC a présenté un boîtier PC conçu pour accompagner le système de refroidissement : sa façade s'ouvre et se ferme de manière dynamique en fonction des besoins en air.

Un boîtier PC qui donne l’impression de respirer à pleins poumons, ça vous dirait ? À l’occasion du CES 2022, le fabricant américain CyberPowerPC a dévoilé sa gamme Kinetic Series. On y trouve un boîtier à façade mouvante composée de 18 volets mécaniques disposés en étoiles, capables de s’ouvrir, s’entrouvrir, et se fermer de manière dynamique, en fonction des besoins en air du système de dissipation. L’idée ? Donner autant d’air que possible aux composants lorsqu’il en ont besoin et protéger l’intérieur du boîtier de la poussière lorsque la configuration est au repos.

Pour parvenir à cette ouverture dynamique des panneaux, CyberPowerPC mise sur les capteurs de température du PC et sur des mesures effectuées toutes les 5 secondes. La façade peut ainsi réagir de manière quasi instantanée à ce que vous faites sur votre machine.

De l’esthétisme utile… mais fragile ?

« Ces ajustements ne sont pas limités à une simple ouverture et fermeture, mais plutôt à l’ouverture et à l’ajustement en temps réel, à chaque changement de température », commente Nam Hoang, directeur créatif de CyberPowerPC dans une vidéo partagée sur YouTube. « [la façade] détecte l’environnement, se contracte et s’étend constamment pour s’adapter à la situation par des microréglages ». Ce boîtier « n’est pas conçu pour obtenir un flux d’air maximal, mais un flux d’air intelligent », ajoute-t-il.

Inspiré par le design des tours Al Bahar, aux Émirats arables unis, le boîtier de CyberPowerPC sera dans un premier temps disponible uniquement sur des configurations préassemblées, attendues plus tard cette année rapporte The Verge. On apprend néanmoins qu’il pourrait par la suite être vendu individuellement à un tarif avoisinant les 250 dollars… si la demande est suffisante. Reste maintenant à savoir quel est le degré de durabilité de cet étonnant boîtier et de ses 18 panneaux mécaniques, censés s’ouvrir et se fermer à intervalles très (trop ?) réguliers.

