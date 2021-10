PinePhone Pro : le smartphone sous Linux revient et il est plus puissant

Deux ans après le PinePhone, Pine64 revient à la charge avec son PinePhone Pro : son « flagship pour les années à venir ». L'appareil peaufine ce qui peut l'être tout en conservant son concept et sa base Linux.

Vous aimez sortir des sentiers battus ? Le PinePhone Pro mérite votre attention. L’appareil fait suite au PinePhone, qui s’était fait remarquer en 2019 pour sa base Linux et ses commutateurs de confidentialité, permettant de couper physiquement l’accès à certains composants. Aujourd’hui Pine64, le groupe à l’origine de l’appareil, revient avec une version Pro qui conserve les acquis de son prédécesseur, mais en poussant les curseurs vers le haut en termes de performances… même si l’on reste loin de ce que proposent les ténors du marché Android à tarif équivalent. Car le PinePhone Pro n’est pas nécessairement donné : outre-Atlantique, il est annoncé en précommande à 399 dollars.

Comme le souligne Android Police, Pine64 a pu collaborer directement avec le fabricant de SoC Rockchip pour concevoir une version spéciale de son processeur RK3399 : le RK3399S (2 coeurs Cortex-A72 et 4 coeurs A53). Cette puce a surtout fait l’objet d’optimisations sur le plan de l’efficacité énergétique et permet aussi de prendre en charge l’affichage en sortie via le port USB-C du PinePhone Pro. Le RK3399S se couple par ailleurs cette fois à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, extensibles jusqu’à 2 To via un lecteur de cartes MicroSD.

Du Linux pur sucre dans votre poche

Pour le reste, on retrouve notamment les commutateurs de confidentialité permettant de couper manuellement les caméras, le micro, le Wi-Fi, le Bluetooth, le réseau cellulaire ou encore la prise casque. On note aussi le maintien de broches Pogo pour les anciens périphériques Pine64 et l’accès simplifié aux réparations grâce à l’utilisation de vis Philips.

Pour le reste, le PinePhone Pro embarque un écran IPS 720p de 6 pouces, un capteur photo arrière de 13 Mpx (Sony IMX256) et un module frontal de 5 Mpx (OmniVision OV5640). L’appareil est alimenté par une batterie de 3000 mAh rechargeable en 15 W et ne propose pas de compatibilité 5 G. Côté mensurations, on atteint les 161 x 76,6 x 11,1 mm pour 215 grammes.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le PinePhone Pro peut enfin tirer parti d’Anbox ou encore Waydroid pour profiter d’applications Android. Dans un premier temps, il se destine toutefois aux développeurs qui pourront mettre la main sur l’appareil en priorité. Pine64 explique qu’un questionnaire d’éligibilité devra être rempli pour précommander le smartphone, dont la production à grande échelle commencera le mois prochain. Les premières expéditions, elles, devraient se faire en décembre.