Les ventes de mobiles 5G explosent… et le duo Apple / Samsung n’y est pas pour rien

Pour la première fois, les ventes d'appareils 5G dépassent celles de leurs homologues 4G. Et si le marché passe cette étape, c'est en bonne partie grâce à l'importante quantité de mobiles 5G commercialisés ces derniers mois par Apple et Samsung.

Les dernières données partagées par Conterpoint Research sont formelles : les ventes de mobiles 5G ont dépassé en janvier dernier celles des mobiles 4G. Une première à l’échelle mondiale qui s’explique par plusieurs facteurs, mais qui doit beaucoup à la quantité de mobiles compatibles 5G vendus ces derniers mois par Apple (leader sur ce marché d’après le cabinet d’analyse) et Samsung. On apprend d’ailleurs qu’en janvier, 51% des smartphones vendus globalement étaient équipés d’un modem 5G.

Comme le souligne Neowin, les consommateurs chinois sont actuellement les plus enclins à acheter des smartphones 5G. On découvre notamment qu’en Chine, le taux de pénétration de la technologie 5G est de 84%, bien aidé par la grande quantité d’antennes 5G déjà déployées sur le territoire chinois. Elles seraient 1,4 million en tout selon Neowin.

L’adoption des smartphones 5G dopée (sans surprise) par les modèles abordables

Après la Chine, c’est le vieux continent qui progresse le plus vite sur l’adoption de la 5G, avec un taux de pénétration estimé à 76%. l’Amérique du Nord suit deux pas derrière avec 73%, lit-on, et dans les deux cas, la croissance est rapide.

Dans le détail des smartphones 5G les plus populaires, on découvre qu’en Amérique du Nord environ 50% des appareils 5G vendus sont des iPhone, mais la part de smartphones 5G Android progresse vite grâce à la commercialisation de modèles 5G plus abordables. En la matière, les appareils 5G milieu de gamme (250 à 400 dollars) sont ceux qui profitent de la croissance la plus rapide. En Amérique du Sud et en Asie, c’est toutefois le segment entré de gamme et les modèles venus entre 150 et 200 dollars qui progressent le plus vite. Dans leur ensemble, ces smartphones 5G « peu coûteux » représentent environ 20% des ventes 5G, toujours selon les chiffres de Conterpoint.

Les acquisitions de smartphones 5G vont en outre de pair avec l’adoption croissante de forfaits 5G, qui pourraient passer la barre des 4,4 milliards d’abonnements d’ici 5 ans selon Counterpoint. Un chiffre qui avait même été estimé à 5,5 milliards par un autre rapport, publié cette fois en 2021 et signé Ericsson. Notons qu’en France, SFR se félicitait récemment d’un taux d’adoption solide de ses forfaits 5G.

