Google réserverait une fonction d’IA exclusive à ses smartphones Pixel

Google préparerait un widget chatbot exclusif pour ses smartphones Pixel, dans le but de concurrencer ChatGPT. Des traces dans le code source d'Android révèlent que Google crée une application et un widget dédiés uniquement aux utilisateurs de smartphones Pixel.

Google a coutume d’offrir des fonctionnalités logicielles exclusives ou en avant-première sur ses smartphones Pixel. Par exemple, les fonctionnalités « magiques » de Google Photos ont été d’abord disponibles sur les appareils Pixel.

Comme vous le savez, sans doute, Google Bard, une alternative à ChatGPT, n’est pas encore largement disponible, et son test bêta est restreint à certaines régions. Mais face à Microsoft, qui intègre Bing Chat basé sur GPT-4 d’OpenAI à tour de bras, Google planche déjà sur l’intégration de son chatbot dans Gmail et Google Docs pour générer automatiquement des textes, et prévoirait également une intégration plus avancée dans les smartphones Google Pixel.

Google Bard, en exclusivité sur les Pixel ?

Selon une analyse de code effectuée par 9to5Google, Google développe une version de Bard pour les smartphones Android. Cependant, il n’est pas encore certain si Bard sera intégré à la recherche Google ou proposé en tant qu’application indépendante. Un widget serait également lancé avec l’application, permettant aux utilisateurs d’interagir avec le chatbot depuis l’écran d’accueil de leur téléphone.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité devrait être réservée aux smartphones Google Pixel, tels que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ou aux prochains Pixel 7a et Pixel Fold. Cela indique que Google pourrait privilégier les utilisateurs de smartphones Pixel pour l’accès à Bard.

